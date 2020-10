Henry Cavill dice que el Snyder Cut de Justice League “tiene la ventaja de la retrospectiva para ser aún mejor”

Henry Cavill dijo que no participará de las nuevas filmaciones del Snyder Cut de Justice League, sin embargo, eso no significa que el actor no esté entusiasmado por ver a la versión de la película comandada por Zack Snyder.

De hecho, en una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused, el actor comentó que está “realmente emocionado de ver la visión de (Snyder) realizada”.

“Él tiene que ser el tren. Creo que es justo que ese tren llegue a la estación a la que aspiraba, y creo que es importante que esa visión se haga realidad. Ya sea que estés de acuerdo con él o no, no importa”, señaló Cavill.

“Es un narrador, es un derecho de un cineasta hacer realidad esa visión. Estoy emocionado de verla. Estoy emocionado de ver cuál era esa visión y cómo se ve. Especialmente ahora (Zack) tiene la ventaja de la retrospectiva para ser aún mejor. Solo quiero ver una buena película o una serie de película”, añadió.

El Snyder Cut de Justice League planea estrenarse en HBO Max durante 2021, tendrá una duración de cuatro horas y, pese a que Cavill quiso desmarcarse de eso, los reportes apuntan a que durante este mes de octubre el director Man of Steel filmará nuevas escenas para su corte que finalmente tendría un costo cercano a los $70 millones de dólares para Warner Media.