Henry Cavill pasó la cuarentena jugando los videojuegos de The Witcher

Al igual que muchas personas alrededor del mundo, Henry Cavill decidió sobrellevar los períodos de cuarentena por el coronavirus disfrutando de algunos videojuegos.

Pero mientras muchos apostaron por pasar sus días jugando títulos como Animal Crossing o Fortnite, Cavill decidió aprovechar su tiempo en algo vinculado a la saga que protagoniza para Netflix: The Witcher.

En una reciente entrevista con Total Film (vía Games Radar+) el actor detrás de Geralt de Rivia contó que debido a su apretada agenda de trabajo ya no tiene mucho tiempo para jugar videojuegos. Así, para no desperdiciar al PC gamer que armó tiempo atrás, Cavill contó que decidió volver a jugar los videojuegos de The Witcher durante la cuarentena.

“Decidí ponerlos en la mayor dificultad posible para jugar, lo que había hecho antes, ¡y fue realmente bastante estresante! Olvidé lo estresante que era”, señaló el actor. “En estos días no soy rico en tiempo, por lo que, lamentablemente, no he tenido demasiadas oportunidades de volver a probar los juegos”.

Pero aunque Cavill finalmente pudo revivir la saga, no esperen que los juegos impacten mucho a la segunda temporada de The Witcher ya que el mismo actor reafirmó que cuando veamos nuevamente a Geralt el personaje será más parecido a su contraparte de las novelas de Andrzej Sapkowski.

“Esta temporada, realmente quería asegurarme de que representáramos al Geralt del libro con mayor precisión y de que lo viéramos hablar más”, comentó Cavill. “Presioné mucho, mucho por eso.(No será más) alegre. Sigue siendo Geralt de Rivia, pero definitivamente parece más un intelectual. Es una vida difícil, cazar monstruos ... No lo recomendaría”.

La segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix el 17 de diciembre.