Hot Toys anuncia una nueva figura de lujo de Ahsoka Tano junto a Grogu

La aparición de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian no solo representó la primera aparición del personaje en liev-action luego de su debut en la serie animada The Clone Wars, también fue el momento en que finalmente nos enteramos del verdadero nombre de Grogu, anteriormente conocido como The Child (o Baby Yoda entre los fans).

Así, desde Hot Toys dieron a conocer una nueva figura coleccionable de lujo a escala 1/6 basada en ese momento de la serie, con una versión Deluxe que también incluye al poderoso bebé.

La figura de Ahsoka mide 28,5 cm, tiene 28 puntos de articulación y cuenta con una detallada representación del rostro basado en la actriz Rosario Dawson que puede girar los ojos y mover las colas de su cabeza. También incluye cinco pares de manos intercambiables, una capa con efectos de suciedad, sus dos sables de luz blancos, y un fondo con un pedestal para su exhibición.

La versión Deluxe viene además con una figura de 6 cm de Grogu articulada que tiene un par de manos intercambiables. Además se incluye una linterna y una base para su exhibición con un tronco y una roca.

Todavía no se activa la preventa de la figura aunque se estima su lanzamiento para la segunda mitad de 2022. Pueden ver algunas fotos a continuación.