House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, sumó otros cuatro integrantes a su elenco

El elenco del primer spin-off de Game of Thrones sigue creciendo. Durante la misma jornada en que director de contenido de HBO anunció que el programa comenzará sus filmaciones durante el próximo mes de abril, las redes sociales de la serie confirmaron a otros cuatro actores que participarán de esa producción.

Si bien el tweet de Game of Thrones solo dice que Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans y Sonoya Mizuno participarán de la serie, el enlace adjunto a la publicación tiene más detalles sobre los personajes que interpretarán esos actores

Así, se estableció que Steve Toussaint (Prince of Persia: The Sands of Time) será Lord Corlys Velaryon, “La serpiente del mar”. Corlys es el Señor de la Casa Velaryon, “un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen”.

De acuerdo su descripción, el personaje es “el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros” y “construyó su casa en un poderoso lugar que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la armada más grande del mundo”.

Por otra parte, Eve Best (Fate: The Winx Saga) dará vida a la princesa Rhaenys Velaryon, “una jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon”. Rhaenys es apodada como “la Reina que nunca fue” ya que “fue pasada por alto como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre”.

Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man) participará de House of The Dragon como Otto Hightower, “la Mano del Rey, que sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono”.

Finalmente Sonoya Mizuno (Ex Machina) será la encargada de interpretar a Mysaria.

De acuerdo a la descripción revelada por los responsables de la serie, Mysaria “llegó a Westeros sin nada, fue vendida más veces de las que puede recordar y podría haberse debilitado...pero en cambio se convirtió en la aliada más confiable y más improbable del príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono”.

House of the Dragon fue creada por Ryan J. Condal (Colony) y George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego. La trama de la serie estará ambientada 300 años antes de Game of Thrones y, además de los actores mencionados anteriormente, contará con Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Alicent Hightower y Emma D’Arcy.

El estreno de esta serie está contemplado para 2022.