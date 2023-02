House of the Dragon “probablemente” volverá a mediados de 2024

La popular serie House of the Dragon, que actúa como una precuela para los sucesos de Game of Thrones, no volverá durante este año.

De hecho, ahora se reveló que la ventana de lanzamiento para la segunda temporada está contemplada para el verano boreal de 2024. Es decir, mediados de ese año.

En conversación con Variety, el presidente ejecutivo de contenido para HBO, Casey Bloys, planteó que “una buena suposición” es esperar que la temporada 2 de House of the Dragon se estrene el próximo año.

En esa línea, el ejecutivo planteó que probablemente la serie no será elegible para los Emmy de 2024, por lo que se lanzará después del 31 de mayo de ese año.

De ahí que en Variety elucubran un “un regreso probable” de la serie solo para fines del segundo trimestre o el tercer trimestre de 2024.