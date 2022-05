Ian McDiarmid defendió el regreso de Palpatine en The Rise Of Skywalker

“De alguna manera, Palpatine regresó”. Esa es la breve frase de Star Wars: The Rise Of Skywalker que ha generado memes y críticas desde que la película más reciente de la franquicia espacial se estrenó en 2019. Después de todo, aunque Lucasfilm trató de establecer el escenario para el retorno del Emperador con un particular crossover con Fortnite, varias personas no quedaron satisfechas con cómo se recuperó al personaje que aparentemente había muerto al final de Return of the Jedi.

Pero aunque es poco probable que esos reparos con The Rise Of Skywalker desaparezcan por completo, recientemente Ian McDiarmid defendió la aparición de Palpatine en esa película.

Durante su panel en la Star Wars Celebration 2022, el actor abordó su reaparición como Palpatine y justificó aquella decisión de la película dirigida por J.J Abrams argumentando que probablemente el Emperador estaba preparado para su potencial muerte.

“Fue bueno saber que no estaba muerto. Bueno, el no lo estaría, ¿verdad?”, comenzó McDiarmid. “Mucha gente dijo: ‘¡No puedes traerlo de vuelta, estaba muerto! ¿Viste esa caída? ¿Cómo podría alguien sobrevivir a eso? Disculpen...Él es el Emperador del Universo”.

“De todos modos, nadie me va a decir que no habría tenido un Plan B, en caso de que alguien, por improbable que haya pensado, lograra semidestruirlo. Y, por supuesto, tenía el mejor equipo de cirujanos de la sala de operaciones, eran muy pequeños pero muy minuciosos, tal vez lo recuerden de la película. Y tenía lo mejor que el dinero podía comprar, que la aplicación de la ley podía producir. Y también tenía esa maravillosa silla de ruedas galáctica, que era una gran ventaja”, añadió.

Como pueden ver en el video anterior, McDiarmid habla sobre el retorno de Palpatine con un tono bastante de festivo. No obstante las palabras del actor no dejan de tener sentido considerando que hasta los cómics de Star Wars se han dedicado a comenzar a construir el camino de un plan que hizo posible el regreso del Emperador en la última película de la trilogía de secuelas.