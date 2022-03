Ikumi Nakamura, exdirectora creativa de Ghostwire: Tokyo, presentó su nuevo estudio Unseen

Ikumi Nakamura, exdirectora creativa de Ghostwire: Tokyo en Tango Gameworks, finalmente presentó su nuevo estudio para el desarrollo de videojuegos, el cual tendrá por nombre Unseen.

Nakamura, alcanzó una gran popularidad tras la presentación de Ghostwire: Tokyo, sin embargo a los pocos meses dejó el estudio, anunciando que formaría uno propio. El tiempo ha pasado, y en conversación IGN, es que finalmente dio a conocer su nuevo estudio, el cual señaló será multicultural, y buscará abarcar algunos de sus intereses como lo son el misterio, terror, ciencia ficción y los elementos sobrenaturales.

Según explicó en conversación con el medio, “queremos trascender varios medios más allá de los videojuegos. No pienso sólo en juegos, quiero hacer una nueva licencia que pueda funcionar en distintos medios de entretenimiento”.

Nakamura trabajó en Capcom, donde estuvo en el equipo tras Okami. Tras esto es que formó parte de PlatinumGames, para finalmente llegar a Tango Gameworks, dónde trabajó en el arte de The Evil Within y The Evil Whitin 2.

Por el momento se desconoce cuando llegará el primer juego de Unseen, pero todo parece apuntar a que aún habrá que esperar un poco para esto.

En cuanto a Ghostwire: Tokyo, el juego llegará el próximo 25 de marzo a PlayStation 5 y PC.