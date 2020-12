Indiana Jones 5 solo tendrá a un Indy: Harrison Ford

Desde que se estrenó Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en 2008 se instaló la interrogante sobre el futuro de la franquicia del arqueólogo más famoso del cine.

Que su hijo tomase el relevo o que inclusive un nuevo actor encarnase al personaje han sido puestas sobre la mesa como posibilidades, pero inevitablemente aquello ha chocado con la muralla que representa la idea de que solo existe un Indy: Harrison Ford.

Pero ahora uno de los productores de la saga, Frank Marshall, dejó en claro que la próxima película que dirigirá James Mangold no buscará reemplazar al actor. De hecho, solo contará con un Indiana Jones.

“Solo habrá un Indiana Jones y ese es Harrison Ford. Lo que me entusiasma de Jim es que tiene una gran historia. Creo que lo ves en sus películas como Ford Vs Ferrari. Se trata de personajes y de contar una buena historia. Así que estoy emocionado de ver qué se le ocurre”, remarcó al portal Den of Geek.

A la fecha, Mangold sigue adelante trabajando en el guión de la película, que según la estimación de Disney sería lanzada en cines en 2022. En ese año el actor cumplirá 80 años, por lo que probablemente la quinta película será su despedida del personaje.