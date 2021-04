Desde Hazelight Games dieron a conocer que su último juego, It Takes Two, ya ha vendido 1 millón de copias.

Desde la desarrolladora agradecieron por el apoyo al juego. “Muchas gracias por todo el amor que nos has mostrado a nuestro juego, significa mucho para nosotros”, mencionaron.

Por su parte, el director del juego, Josef Fares, también se refirió al éxito del juego que es completamente cooperativo: ”¡Esto demuestra que definitivamente hay jugadores que quieren jugar juegos solo cooperativos! Gracias a todos y espero que veamos más juegos como este”.

It Takes Two, lo nuevo de los desarrolladores de Brothers y A Way Out, fue lanzado el pasado 26 de marzo, y se encuentra disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.