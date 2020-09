J. K. Simmons tiene una explicación para la calvicie de J. Jonah Jameson en Spider-Man: Far From Home

Para sorpresa de muchos, J. K. Simmons volvió a interpretar a J. Jonah Jameson el año pasado durante lo fue Spider-Man: Far From Home. Pero mientras aún no existe claridad sobre lo que pasará a futuro con este personaje en las películas encabezadas por Tom Holland, Simmons sigue entregando detalles sobre la trastienda que lo llevó a repetir el rol que inmortalizó en las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi.

Así, siguiendo sus comentarios previos sobre posibles futuras apariciones de su versión de J. Jonah Jameson, ahora el actor detalló por qué el personaje está calvo en el MCU.

En una reciente entrevista con Collider, Simmons explicó que fue todo un proceso decidir cómo sería esta versión de Jameson y que finalmente la perdida de cabello del personaje terminó siendo su mayor compromiso al respecto.

"Lo único en lo que no estábamos al cien por cien de acuerdo, creo, fue qué tan diferente será este personaje de (...) los cómics y de la trilogía original de Sam Raimi y cuánto queremos que evolucione y que sea más contemporáneo o más ... ya sabes ", explicó Simmons.

“Estaba muy apegado a lo que había hecho anteriormente por una variedad de razones. Así que supongo que el compromiso terminó siendo sin pelo”, añadió el actor. “Honestamente creo que esa decisión podría haber sido simplemente porque ellos dijeron: ‘No tenemos tiempo para hacer una peluca. Tenemos que filmarlo mañana en la oficina’. Entonces, J. Jonah Jameson perdió su cabello en los últimos años, o estuvo usando un peluquín todo el tiempo. No sé, ustedes elijan”.

Mientras aún no hay nada oficial, previamente Simmons había señalado que ya tendría lista su próxima aparición como el editor del Daily Bugle, que ahora es un portal de internet, e incluso existirían planes para un proyecto más con él como el personaje.