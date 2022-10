James Cameron ya filmó el inicio de Avatar 4

Cuando todavía faltan un par de meses para el estreno de la segunda película de Avatar, ya tenemos la claridad de que la cuarta entrega de esta saga tiene lista al menos la primera parte de su propuesta.

Aunque todavía no se revelan muchos vistazos de Avatar: The Way of Water y ni siquiera hay un vistazo oficial a Avatar 3, el productor Jon Landau confirmó algo que se tanteó en la D23 2022 y es que el rodaje de Avatar 4 ya está avanzando.

Pese a que no entró en detalles al respecto, Landau le dijo a Variety que Avatar 4 ya terminó de filmar su primera parte.

“Hemos completado la mayor parte del primer acto de ‘Avatar 4′ y hubo razones logísticas por las que necesitábamos hacerlo”, dijo Landau. “Diseñamos la mayor parte de la película para ‘Avatar 4′, pero en realidad no la filmamos toda, solo el primer acto”.

Landau no explicó cuáles fueron las “razones logísticas” que impulsaron este pronto inicio del rodaje de Avatar 4 ni tampoco detalló cuándo se continuará con las filmaciones de la cinta. No obstante, no cuesta imaginar que los impresionantes sets de la cinta puedan ser un factor en esta decisión.

Mientras Disney planea estrenar una nueva película de Avatar año por medio de aquí a 2028, James Cameron tiene claro que más allá de esos planes y el rodaje de Avatar 4, el futuro de la saga de Pandora dependerá de la recepción del público cuando Avatar: The Way of Water llegue a los cines este mes de diciembre.

“Diseñamos cuatro secuelas para que si Avatar 2 tiene éxito, podamos continuar con una cadencia regular: dos años, tal vez tres años como máximo entre la tercera y la cuarta. Estará en la conciencia pública cada vez más regularmente, pero solo si la gente acepta Avatar 2″, dijo el director tiempo atrás.