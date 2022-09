Todavía faltan un par de meses para el estreno de la segunda película de Avatar, pero James Cameron ya está trabajando en la cuarta cinta ambientada en Pandora.

Durante la presentación de 20th Century Studios en la D23 Expo (vía Comicbook), el cineasta contó que sigue trabajando en Avatar: The Way of Water y mientras calificó a aquella labor como “un poco de odisea” que “está marchando bien”, el director también confirmó que Avatar 4 ya comenzó su producción y el rodaje de Avatar 3 continúa avanzando.

Si bien tiempo atrás Cameron planteó que otra persona podría tomar las riendas para la dirección de Avatar 4 y Avatar 5, ahora el cineasta no señaló nada de eso. De hecho, el director tampoco entregó mayores explicaciones sobre el avance de Avatar: The Way of Water que se presentó solo para los asistentes de la D23.

No obstante, Variety explica que mientras la gran trama de Avatar 2 sigue siendo un misterio, Disney presentó varios vistazos interesantes de la película que incluían:

Una escena de varios Na’vi jóvenes saltando a un arrecife de coral y nadando en los bellos océanos de Pandora.

Una secuencia enfocada en Kiri, el joven Na’vi interpretada por Sigourney Weaver Weaver donde se tanteaba la conexión entre la joven y Grace Augustine (el fallecido personaje que Weaver interpretó en las primera película de Avatar).

Una escena marcada por la acción donde se ve que los militares capturan a varios niños, pero Sully y Neytiri los atacan para salvar a los pequeños.

Y una quinta escena donde se abordan reglas del pueblo Na’vi y se anticipa que la relación del hijo de Sully con ellas será un tema.

“Cuando terminamos en la primera parte, se eligieron y lucharon juntos, por lo que la continuación de ese vínculo significaba que iban a crecer como familia”, comentó Zoe Saldaña sobre la relación de Neytiri y Jake Sully (vía THR).

Avatar: The Way of Water se estrenará en diciembre de este año, mientras que Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5 se presentarán en 2024, 2026 y 2028 respetivamente.