James Cameron podría dejar la dirección de Avatar 4 y 5 en manos de otra persona

Cuando se anunció que Avatar tendría cuatro secuelas, una de las primeras cosas que se dedujo sobre esas películas fue que todas serían dirigidas por James Cameron. Sin embargo, ahora el propio director puso en duda aquella percepción.

En una entrevista con Empire, Cameron contó que realizar las películas de Avatar es una tarea demandante y por ende estaría dispuesto a dejar a otra persona a cargo de su dirección tras Avatar 3.

“Las películas de Avatar en sí mismas consumen todo”, dijo Cameron. “También estoy desarrollando otras cosas que son emocionantes. Creo que con el tiempo, no sé si eso es después de las tres o las cuatro, querré pasar el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también estoy haciendo. interesado. O tal vez no. No sé.”

Considerando que Avatar está estrechamente vinculada con Cameron y sus ideas, cuesta imaginar cómo podría seguir la franquicia sin el director. Pero claro, mientras existe la posibilidad de que el cineasta desista de esa opción y dirija todas las entregas de Avatar, cabe recordar que él también propuso la saga como una adaptación similar a El Señor de los Anillos y por ende habría una dirección clara para el rumbo que anhela para la historia de Pandora.

“Todo lo que necesito decir sobre la familia, la sustentabilidad, el clima, el mundo natural, los temas que son importantes para mí en la vida real y en mi vida cinematográfica, lo puedo decir en este lienzo”, señaló Cameron. “Me emocioné más a medida que avanzaba. La película cuatro es una corker. Es una hija de puta. De hecho, espero poder lograrla. Pero depende de las fuerzas del mercado. Hay tres en la lata, por lo que saldrán independientemente. Realmente espero que podamos hacer cuatro y cinco porque, en última instancia, es una gran historia”.

Pero mientras solo podemos especular sobre qué sucederá con Avatar 4 y Avatar 5 , lo cierto es que este año finalmente veremos a la segunda película de Avatar que fue dirigida por Cameron y retomará la historia de Neytiri (Zoe Saldana) y Jake Sully (Sam Worthington) mientras intentan huir a un nuevo rincón de Pandora con su familia.

Por supuesto, la espera por Avatar 2 -oficialmente conocida como Avatar: The Way Of Water- ha sido bastante larga, por lo que Cameron quiere tomarse su tiempo para contar esta nueva historia y no aceptará quejas al respecto.

“No quiero que nadie se queje de la duración cuando se sientan y ven [televisión] durante ocho horas... Casi puedo escribir esta parte de la reseña. ‘La agonizantemente larga película de tres horas...’ Es como, denme un maldito descanso. He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos”, dijo Cameron (vía /Film).

Aunque aún no hay una duración oficial, Avatar: The Way Of Water se estrenará en diciembre de este año.