James Cameron reflexionó sobre la presunta poca influencia de Avatar en la cultura: “No jugamos el juego de Marvel”

Probablemente durante la extensa antesala del estreno de Avatar 2 se han topado con más de algún comentario criticando a la película original de 2009. Y es que aunque aquella producción dirigida por James Cameron no solo contó con reseñas muy favorables y una recaudación récord, actualmente hay quienes reprochan su influencia y legado.

Pero mientras recién en diciembre sabremos si aquella mentalidad influirá o no en el desempeño de Avatar: The Way of Water, el propio James Cameron reflexionó sobre la presunta poca influencia de Avatar en la cultura.

Durante una reciente entrevista con AP el cineasta fue consultado directamente sobre el argumento de que , “a pesar de su estatura como la película más taquillera de todos los tiempos, (Avatar) no se ha arraigado en la cultura de la manera esperada”.

Cameron no dudó en responder y señaló que en cierta manera está de acuerdo con ese postulado e incluso tiene una toería de por qué habría sucedido eso.

“Creo que es cierto por una razón específica, que es que no lo seguimos de inmediato con otra película en dos o tres años, y otra película en dos o tres años. No jugamos el juego de Marvel. Estamos jugando un juego más largo aquí”, indicó el director. “Avatar no irá a ninguna parte, simplemente no siguió con un bombardeo continuo para mantenerlo en el ojo público y la conciencia pública, que es lo que tienes que hacer”.

El punto que sostiene el director es bastante evidente ya que mientras Avatar 2 recién llegará a los cines este año, la franquicia que citó el director, las películas de superhéroes de Marvel Studios, han lanzado más de dos decenas de películas desde 2008.

En ese sentido, Cameron sostiene que el status de Avatar perfectamente podría cambiar tras el debut de The Way of the Water. Después de todo, actualmente el plan para las secuelas implicaría estrenos con plazos mucho más acotados entre cada entrega.

“Tomando una lección de eso, básicamente diseñamos cuatro secuelas para que si Avatar 2 tiene éxito, podamos continuar con una cadencia regular: dos años, tal vez tres años como máximo entre la tercera y la cuarta. Estará en la conciencia pública cada vez más regularmente, pero solo si la gente acepta Avatar 2″, dijo el director.

Si bien el trabajo ya habría comenzado de cara a Avatar 4, durante los últimos días Cameron ya había remarcado que el desempeño de Avatar: The Way of the Water será clave para el futuro de la saga que, aparte de las películas y cómics (que ya han rondado por algunos años) también recibirá un nuevo videojuego llamado Avatar: Frontiers of Pandora.