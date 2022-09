James Earl Jones no continuará interpretando a Darth Vader y firmó un acuerdo para que Lucasfilm recree su voz digitalmente

Aunque el traje y la máscara están plasmadas en todo tipo de artículos, sin duda uno de los aspectos más icónicos de Darth Vader es su voz. Y es que desde que el villano apareció por primera vez en pantalla durante Star Wars (1977) los fanáticos y posteriormente el mundo han recordado y ensalzado el trabajo que James Earl Jones hizo con ese aspecto del villano.

A raíz de esa popularidad de Vader y su impecable trabajo como la voz del personaje, durante años Jones retornó a Star Wars para interpretar al Sith Lord en diversas producciones. No obstante, eso no sucederá más.

Esta semana Vanity Fair confirmó que James Earl Jones se retiró y no grabará más diálogos como Darth Vader. De hecho, el actor no ha interpretado más líneas nuevas como el personaje desde una breve frase que hizo para The Rise of Skywalker en 2019.

Sí, porque aunque Vader habló en Obi-Wan Kenobi aquello técnicamente no era Jones.

Vanity Fair explicó que la voz de Darth Vader en Obi-Wan Kenobi que realizada por la compañía Respeecher utilizando un software de inteligencia artificial que se basó en las interpretaciones anteriores de la versión malvada de Anakin Skywalker que Jones hizo durante su carrera. Y al parecer eso marcará todas las apariciones futuras del personaje.

Después de todo, este mismo reporte confirma que Jones selló un acuerdo con Lucasfilm para que la voz de Vader a futuro sea realizada utilizando la base de los diálogos que él grabó, pero mediante el trabajo de Respeecher.

Sí, al igual como la tecnología ha permitido que el joven Luke Skywalker aparezca en series como The Mandalorian y The Book of Boba Fett, la inteligencia artificial permitirá que Jones “siga” como la voz de Vader.

De acuerdo Vanity Fair, cuando Jones mencionó que quería retirarse de su trabajo como Vader, desde Lucasfilm comenzaron a evaluar opciones para seguir con el personaje y eventualmente le mostraron al intérprete de 91 años el trabajo de Respeecher ante lo que “el actor firmó el uso de sus grabaciones de voz de archivo para mantener a Vader vivo y vital incluso por medios artificiales”.

Es decir, Lucasfilm ahora tiene permiso para usar la voz de Darth Vader como les plazca.

Mientras no está claro en qué proyecto volveremos a ver al villano (en Ashoka solo veríamos a Hayden Christensen como Anakin), Vanity Fair detalló que todo lo que escuchamos de Vader en Obi-Wan Kenobi fue hecho por un equipo que estaba trabajando desde Ucrania en plena guerra y que contó con un poco de guía de Jones como “un padrino benévolo”.