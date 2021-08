James Gunn estaría dispuesto a dirigir una película de Harley Quinn

¿Cuál será el próximo proyecto de James Gunn para DC? Esa es la pregunta que probablemente varios fanáticos se están haciendo tras el estreno de The Suicide Squad y es que aunque está claro que el director realizó la nueva serie de Peacemaker, desde DC Films confirmaron que también esta trabajando en otro proyecto que aún no es revelado.

Pero aunque todavía parece muy pronto para especular respecto a cuál podría ser la próxima película de James Gunn basada en los cómics de DC, The Hollywood Reporter puso una nueva opción sobre la mesa.

En una extensa entrevista con el director desde ese portal no perdieron la oportunidad de pedirle al director que comandara una cinta de Harley Quinn apuntando a que tendría talento para escribir al personaje que es interpretado por Margot Robbie.

“Sí, creo que sí, de hecho”, respondió Gunn. “Realmente siento ese personaje y, como he dicho antes, he tomado muchos personajes de los cómics que tienen personalidades ligeramente diferentes o no tienen personalidades claramente definidas. Realmente me he alejado de los personajes realmente populares porque me gusta crear personajes. En general, no me gusta interpretar personajes que ya están completamente actualizados, pero con Harley, eso era algo diferente. Realmente amo la visión original de Paul Dini, y sentí que podía convertirme en Harley mientras escribía. Y es un lugar terrible y maravilloso para estar”.

Pese a que Margot Robbie dice que está lista para regresar como Harley Quinn, todavía se desconoce cuándo y cómo retomará a ese personaje por lo que probablemente la idea de una cinta en solitario dirigida por James Gunn no tardará en sonar llamativa para algunos fanáticos.