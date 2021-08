Margot Robbie aseguró que está lista para continuar interpretando a Harley Quinn

Harley Quinn es uno de los personajes que ha tenido más apariciones en las películas más recientes de DC. Después de todo, tras su debut en la cinta de Suicide Squad dirigida por David Ayer, la versión del personaje interpretada por Margot Robbie figuró en Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn y pronto volverá a la pantalla grande de la mano de The Suicide Squad.

Pero mientras aún existe un grado de incertidumbre respecto a los planes de Warner Bros para el futuro de Harley Quinn, Margot Robbie quiso aclarar que está lista para volver a interpretar al personaje.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight la actriz fue consultada respecto a sus planes para tomarse un descanso del papel de Harley Quinn.

“No, he tenido suficiente descanso. Estoy lista para hacerlo de nuevo”, aseguró Robbie. “Hice Birds of Prey y The Suicide Squad consecutivamente, así que eso fue mucha Harley en un período de un año, pero eso fue hace un tiempo ¡Siempre estoy lista para más Harley!”

La consulta respecto a los planes de Robbie para aparecer como Harley Quinn se debe a que un par de semanas atrás EW publicó una entrevista con Robbie donde la actriz señaló que necesitaba descansar del personaje.

“Fue una especie de filmación consecutiva (Birds of Prey con The Suicide Squad), así que pensé: ‘oof, necesito un descanso de Harley porque es agotadora’”, dijo la actriz. “No sé cuándo la veremos la próxima vez. Estoy tan intrigada como todos los demás”.

Pero parece que desde junio (la fecha en la que se realizó aquella entrevista) hasta ahora Robbie habría recobrado sus energías y estaría lista para volver a dar vida al personaje. No obstante, tal y como señaló la actriz, aún se desconoce cómo y cuándo volverá la villana/ anti-heroína.