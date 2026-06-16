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    Política

    Tras agotarse el “efecto” de la cuenta pública, La Moneda apuesta por seguridad para retomar la agenda

    La popularidad del Presidente volvió a retroceder y en Palacio buscan revertir la tendencia con una arremetida en materia de delincuencia, mientras esperan que la baja de los combustibles entregue un respiro durante las próximas semanas. Ambas materias fueron conversadas este lunes en el comité político ampliado.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes

    Era una meta ambiciosa, pero en La Moneda estaban convencidos de que era alcanzable.

    Tras la cuenta pública del 1 de junio, en Palacio proyectaban que el Presidente José Antonio Kast podría sostener durante algunas semanas el impulso político y comunicacional obtenido luego de su discurso ante el Congreso. Sin embargo, las cifras conocidas este fin de semana mostraron una realidad distinta.

    La última edición de la encuesta Criteria mostró un nuevo retroceso en la popularidad del Mandatario. Aunque retrocede un punto en su aprobación -de 40% a 39% en la última semana, lo que no es estadísticamente relevante- su desaprobación sí registró un alza significativa, pasando del 47% al 52%.

    En el gobierno reconocen que el resultado contrasta con las expectativas. La apuesta era que el conjunto de anuncios realizados por el Presidente permitiera consolidar una mejor evaluación ciudadana y otorgar mayor oxígeno a la administración durante las semanas siguientes. Ese escenario, sin embargo, solo se sostuvo durante una semana.

    Entre dirigentes y autoridades oficialistas existen distintas explicaciones para entender el deterioro. Una de ellas apunta al impacto que han tenido los embargos de cuentas bancarias derivados del sistema de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE), tema que ha generado cuestionamientos y críticas desde distintos sectores.

    A ello se suma una percepción que, admiten en el oficialismo, ha acompañado al gobierno desde sus primeros meses: que la sensación de inseguridad sigue siendo alta y que los avances en la materia no siempre logran traducirse en una percepción favorable de la ciudadanía.

    En ese diagnóstico existe una idea que se repite. Más allá de las medidas adoptadas, algunos consideran que al Ejecutivo le ha faltado mostrar con mayor intensidad el trabajo que se está realizando en materia de combate al delito y fortalecimiento de las policías. De ahí que la estrategia para las próximas semanas contemple un énfasis especial en seguridad, área que continúa siendo identificada como una de las principales preocupaciones de la población.

    No es casualidad que, en la misma encuesta, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aparezca como el integrante mejor evaluado del gabinete. Un resultado que revalida la decisión adoptada por Kast cuando lo designó para suceder a Trinidad Steinert al frente de la cartera. Su buen desempeño en los sondeos es visto como un activo político que el gobierno pretende potenciar.

    Por lo mismo, y en paralelo a la discusión de la denominada megarreforma en el Senado, el Ejecutivo busca acelerar una serie de iniciativas consideradas prioritarias en seguridad. La intención también es responder a la ofensiva impulsada por el Partido Comunista para modificar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal.

    En ese contexto, el sábado Arrau anunció el ingreso con discusión inmediata de dos proyectos destinados a ampliar la protección de las policías. El primero busca aumentar las penas para quienes atenten contra funcionarios de Carabineros, mientras que el segundo pretende extender la legítima defensa privilegiada a efectivos policiales que se encuentren de franco.

    “Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, sostuvo el ministro Arrau.

    En La Moneda también observan con atención otro factor que podría contribuir a mejorar el ánimo ciudadano durante los próximos días: la esperada baja en el precio de los combustibles.

    Tanto seguridad como la caída en el precio de las bencinas fueron abordados en el comité político ampliado de este lunes.

    Tras el acuerdo de cese del fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y la consecuente caída del precio internacional del petróleo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó una disminución importante en el valor de las bencinas a partir de este jueves.

    “Lo que hay es un cese del fuego por 60 días. Cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, que no hubiésemos querido tomarla, pero nos vimos obligados a ello, de subir las bencinas a causa de la guerra, ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile”, afirmó el secretario de Estado.

    Otro tema abordado en el comité fue la denuncia penal que hizo Migraciones contra el Ministerio Público por presunto tráfico de menores desde Haití. Radio BioBio informó que la Contraloría detectó un ingreso masivo de ciudadanos haitianos con menores que llegaron principalmente en vuelos chárter autorizados bajo el gobierno de Gabriel Boric por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC).

    En la instancia, ministros y representantes de los partidos comentaron que, al involucrar menores, se trataría de un hecho gravísimo que debe ser investigado.

    Horas después del comité, el Presidente Kast se refirió a la denuncia en su cuenta de X. “Es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, escribió.

    En el oficialismo aprovecharon la denuncia para repasar a la administración anterior. “Esto es impresentable. Solo vienen a ratificar el desastre migratorio que nos dejó el gobierno de Boric”, comentó el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

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