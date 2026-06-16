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    Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni que aquejan al gobierno de Javier Milei

    Durante una entrevista televisiva concedida en la última semana, el jefe de Gabinete del gobierno de Argentina aseguró que parte de sus primeros recursos económicos provinieron de un hallazgo realizado junto a su hermano tras la muerte de su padre.

    Por 
    Ignacio Vera
    El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, junto al mandatario trasandino, Jabier Milei. Foto: archivo

    Las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, sobre el origen de parte de su patrimonio sumaron un nuevo capítulo luego de que afirmara haber encontrado dinero en efectivo en el departamento de su padre tras su fallecimiento en 2002. Sin embargo, según información de La Nación, esa versión contrasta con los antecedentes patrimoniales y judiciales que surgen de la sucesión familiar.

    Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario, murió el 21 de agosto de 2002 a los 62 años. Según registros judiciales y documentación patrimonial, dejó como principal activo un departamento de 52 metros cuadrados ubicado en el centro de la ciudad de La Plata, aunque sobre ese inmueble pesaban distintos embargos y reclamos de acreedores.

    Durante una entrevista televisiva concedida en la última semana, Manuel Adorni -quien es contador y periodista- aseguró que parte de sus primeros recursos económicos provinieron de un hallazgo realizado junto a su hermano tras la muerte de su padre. “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, sostuvo el jefe de Gabinete en la entrevista.

    No obstante, el funcionario no precisó el monto encontrado ni aclaró si esos fondos formaron parte de los aproximadamente 200.000 dólares que, según declaró, invirtió posteriormente en criptomonedas.

    La revelación llamó la atención porque en declaraciones públicas anteriores el propio Adorni había descrito una situación económica muy diferente. En una publicación realizada en redes sociales en 2018 relató que tras heredar la vivienda de su padre descubrió la existencia de una hipoteca impaga desde 1996 y que le demandó años resolver los problemas legales y financieros asociados al inmueble.

    Según el medio argentino, la documentación de la sucesión muestra que el departamento acumulaba al menos tres embargos vinculados a deudas hipotecarias, expensas impagas y obligaciones con el Banco Provincia de Buenos Aires.

    Uno de los reclamos más importantes fue iniciado por dos acreedoras que habían otorgado un préstamo hipotecario de 22.500 dólares en 1996. Ante el incumplimiento de los pagos, promovieron una ejecución judicial que se extendió durante años. Además de esos litigios, la familia enfrentó otros conflictos económicos que demoraron el cierre definitivo de la sucesión.

    La dudosa sucesión

    Uno de los aspectos que genera interrogantes es que ni en los expedientes sucesorios ni en los procesos impulsados por los acreedores aparece registrado dinero en efectivo dentro del patrimonio declarado de Jorge Adorni. Según la información judicial disponible y recabada por La Nación, la viuda y los dos hijos del fallecido nunca informaron ante el juzgado la existencia de sumas de dinero halladas en el departamento.

    Manuel Adorni, exvocero del gobierno de Argentina. Foto: archivo

    Tampoco existirían registros de que ese supuesto efectivo haya sido declarado en los distintos procesos relacionados con las deudas que pesaban sobre el inmueble. La situación adquiere relevancia en medio de la investigación judicial sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni, quien recientemente rectificó sus declaraciones juradas y explicó parte de su patrimonio a partir de ahorros familiares y operaciones realizadas con criptomonedas.

    La sucesión sumó además otro bien recién en diciembre de 2023, cuando los herederos informaron la existencia de un lote ubicado en la localidad bonaerense de Salazar, que Jorge Adorni habría heredado de su madre.

    Posteriormente, en junio de 2025, se concretó la inscripción formal de la declaratoria de herederos sobre el departamento de La Plata, asignando un tercio de la propiedad a cada uno de los integrantes de la familia.

    Mientras tanto, la justicia continúa analizando las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre el origen de sus fondos, en una causa donde también se evalúan las rectificaciones realizadas en sus declaraciones patrimoniales.

    El también contador y periodista, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde su rol como vocero presidencial, para luego asumir la jefatura de Gabinete en noviembre de 2025. La polémica en torno a sus gastos comenzó en marzo de este año, cuando diferentes medios hicieron notar un viaje oficial a Nueva York al que llevó a su esposa, Bettina Angeletti, además de otros viajes de vacaciones junto a su familia en un jet privado.

    Más sobre:Javier MileiManuel AdorniArgentinaJefe de GabineteGobierno de ArgentinaMundo

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