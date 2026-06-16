SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    El exministro de Hacienda destacó la gradualidad y el mecanismo de financiamiento propuestos por el Ejecutivo. Durante la jornada, la extitular de Mujer, Antonia Orellana, sostuvo que “no es momento de introducir shocks al Seguro de Cesantía”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El exministro Mario Marcel en el pódcast Cómo te lo explico.

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó este lunes las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y llamó a la oposición a apoyar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo para destrabar una reforma que, a su juicio, el país arrastra desde hace décadas.

    Durante una nueva edición del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el exsecretario de Estado valoró el paquete de enmiendas presentado por la administración del Presidente José Antonio Kast, que contempla una implementación gradual de hasta cuatro años y un mecanismo de financiamiento basado en una cotización de 0,3%, compensada con una rebaja al Seguro de Cesantía.

    “Es una buena noticia. Creo que marca una señal y un contrapunto, sobre todo porque es un tema que venimos arrastrando hace muchos años”, sostuvo Marcel.

    El exministro recordó que el debate sobre el acceso universal a sala cuna lleva décadas instalado en la agenda pública.

    “Por ahí por el año 97 me pidieron un estudio sobre este tema. En aquella época era el Mideplan y años más tarde hubo el primer proyecto. Ahora tenemos una iniciativa que partió en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, siguió durante el de Gabriel Boric y ojalá se pueda materializar”, afirmó.

    Marcel defendió la reforma argumentando que contribuiría a reducir la brecha de participación laboral femenina, que cifró en alrededor de 15 puntos porcentuales, además de impulsar el crecimiento económico.

    “Eso significa que hay talento que el sistema productivo no recibe. Significa crecimiento potencial futuro importante. Si pensamos en medidas que impulsan el crecimiento, esta es una”, señaló.

    Respecto del financiamiento propuesto por el Ejecutivo, aseguró que se trata de una fórmula beneficiosa para todas las partes involucradas.

    “Es un win-win y que se financie con esta redistribución del aporte al Seguro de Cesantía me parece bien. Eso ya se había discutido antes en el ciclo anterior”, indicó.

    El extitular de Hacienda también desdramatizó los cuestionamientos surgidos por la reducción de recursos destinados al Seguro de Cesantía, observaciones que incluso han sido planteadas desde sectores de oposición y por la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que “no es momento de introducir shocks al Seguro de Cesantía”.

    Sobre ese punto, Marcel explicó que el mecanismo contempla que, ante una recesión severa que agote el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, sea el Estado quien aporte los recursos necesarios.

    “Eso básicamente significa que, si tuviéramos una recesión muy profunda que afectara mucho el empleo y se acabara el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, el Estado tendría que aportar recursos. Eso yo no lo considero particularmente complejo”, sostuvo.

    Finalmente, llamó a los sectores políticos a concentrarse en sacar adelante la iniciativa.

    “Yo creo que para la oposición, sobre todo para quienes estuvieron más involucrados en la discusión, sacar adelante una reforma que quedó trunca es muy positivo”, cerró Marcel.

    Más sobre:Sala Cuna UniversalMario MarcelMinisterio de HaciendaCómo te lo explico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    Gael Yeomans advierte eventual AC contra Quiroz: “Vamos a juzgar al ministro con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev

    Tras agotarse el “efecto” de la cuenta pública, La Moneda apuesta por seguridad para retomar la agenda

    Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni que aquejan al gobierno de Javier Milei

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    Alcaldesa de Vitacura por eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”

    2.
    Jefa de bancada del FA sube el tono ante AC contra Grau y señala que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz”

    Jefa de bancada del FA sube el tono ante AC contra Grau y señala que “podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz”

    3.
    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    Presidente de la DC afirma que senadores del partido votarán contra la idea de legislar la megarreforma

    4.
    Tras agotarse el “efecto” de la cuenta pública, La Moneda apuesta por seguridad para retomar la agenda

    Tras agotarse el “efecto” de la cuenta pública, La Moneda apuesta por seguridad para retomar la agenda

    5.
    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    Diputado Bernales (PL) y AC contra Grau: “A los colegas del PDG, creo que es importante que no pisen el palito”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”
    Chile

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    Gael Yeomans advierte eventual AC contra Quiroz: “Vamos a juzgar al ministro con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”

    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    María José Abud: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”
    Negocios

    María José Abud: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro del cesantía y evita alza de costos laborales

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”
    El Deportivo

    El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”

    Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev
    Mundo

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev

    Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni que aquejan al gobierno de Javier Milei

    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar