Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

El exministro Mario Marcel en el pódcast Cómo te lo explico.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó este lunes las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y llamó a la oposición a apoyar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo para destrabar una reforma que, a su juicio, el país arrastra desde hace décadas.

Durante una nueva edición del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el exsecretario de Estado valoró el paquete de enmiendas presentado por la administración del Presidente José Antonio Kast, que contempla una implementación gradual de hasta cuatro años y un mecanismo de financiamiento basado en una cotización de 0,3%, compensada con una rebaja al Seguro de Cesantía.

“Es una buena noticia. Creo que marca una señal y un contrapunto, sobre todo porque es un tema que venimos arrastrando hace muchos años” , sostuvo Marcel.

El exministro recordó que el debate sobre el acceso universal a sala cuna lleva décadas instalado en la agenda pública.

“Por ahí por el año 97 me pidieron un estudio sobre este tema. En aquella época era el Mideplan y años más tarde hubo el primer proyecto. Ahora tenemos una iniciativa que partió en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, siguió durante el de Gabriel Boric y ojalá se pueda materializar”, afirmó.

Marcel defendió la reforma argumentando que contribuiría a reducir la brecha de participación laboral femenina, que cifró en alrededor de 15 puntos porcentuales, además de impulsar el crecimiento económico.

“Eso significa que hay talento que el sistema productivo no recibe. Significa crecimiento potencial futuro importante. Si pensamos en medidas que impulsan el crecimiento, esta es una”, señaló.

Respecto del financiamiento propuesto por el Ejecutivo, aseguró que se trata de una fórmula beneficiosa para todas las partes involucradas.

“Es un win-win y que se financie con esta redistribución del aporte al Seguro de Cesantía me parece bien. Eso ya se había discutido antes en el ciclo anterior”, indicó.

El extitular de Hacienda también desdramatizó los cuestionamientos surgidos por la reducción de recursos destinados al Seguro de Cesantía, observaciones que incluso han sido planteadas desde sectores de oposición y por la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que “no es momento de introducir shocks al Seguro de Cesantía”.

Sobre ese punto, Marcel explicó que el mecanismo contempla que, ante una recesión severa que agote el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, sea el Estado quien aporte los recursos necesarios.

“Eso básicamente significa que, si tuviéramos una recesión muy profunda que afectara mucho el empleo y se acabara el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, el Estado tendría que aportar recursos. Eso yo no lo considero particularmente complejo”, sostuvo.

Finalmente, llamó a los sectores políticos a concentrarse en sacar adelante la iniciativa.

“Yo creo que para la oposición, sobre todo para quienes estuvieron más involucrados en la discusión, sacar adelante una reforma que quedó trunca es muy positivo”, cerró Marcel.