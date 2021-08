James Tynion IV dejará el cómic de Batman en noviembre

La etapa de James Tynion IV a cargo del cómic de Batman ya tiene una fecha de término. Si bien durante el último tiempo el escritor ha sumado varios proyectos al interior de DC Comics, este lunes Tynion anunció que dejará la editorial para enfocarse en sus títulos independientes.

Mediante una publicación de su newsletter, “The Empire of the Tiny Onion”, Tynion reveló que DC le ofreció extender su contrato por tres años para que siguiera trabajando en la serie regular de Batman. No obstante, el escritor también recibió una oferta por parte de Substack para trabajar en cómics originales y decidió optar por esa última opción.

“Dado mi ancho, sabía que solo podía elegir uno de los dos contratos que tenía frente a mí”, escribió Tynion. ”Lo cual es mucho preámbulo para decir que voy a dejar Batman con el número 117 en noviembre y The Joker con el número 14 el próximo abril, sin planes inmediatos de escribir ningún otro cómic de superhéroes en un futuro cercano”.

Tynion comenzó a escribir la serie regular del Caballero Oscuro en enero de 2020 con Batman #86 y además de introducir a nuevos personajes como Ghost-Maker y Punchline, concretó eventos como “La Guerra del Joker” y próximamente “Fear State”.

El escritor cuyos trabajos independientes contemplan a Something is Killing the Children y The Department of Truth tomó las riendas del cómic de Batman después de Tom King y ha realizado la mayoría de sus entregas de Batman junto al dibujante Jorge Jimenez, pero por ahora se desconoce quién será su sucesor en uno de los cómics más importantes de DC.

En cuanto a sus proyectos a futuro, Tynion dejó en claro que seguirá trabajando en sus títulos originales como Something is Killing the Children, The Department of Truth, WYND y The Nice House on the Lake. Todo mientras comenzará a publicar nuevas creaciones que serán completamente de su propiedad de la mano de Substack, una plataforma que es principalmente conocida por la publicación de newsletters.

Las apuestas de Tynion con Substack arrancarán con Blue Book, un cómic sobre ovnis que será dibujado por Michael Avon Oeming y contará con letras de Aditya Bidikar.

Blue Book debutará en septiembre y Tynion cerrará su paso por los cómics de Batman en noviembre.