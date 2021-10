James Wan dice que el cancelado spin-off de Aquaman en realidad era una película secreta de Black Manta

Cuando a comienzos de este año Warner Bros canceló al spin-off de Aquaman conocido como The Trench no fueron muchos los fanáticos que lamentaron el destino de ese proyecto, y es que nunca existió completa claridad respecto a la propuesta y las figuras que darían forma a la producción desarrollada por James Wan.

Sin embargo, el sentimiento sobre el destino de The Trench podría cambiar debido a las declaraciones más reciente del director.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram y en respuesta a un comentario en las fotos de Black Manta que compartió en el contexto de la presentación de Aquaman and the Lost Kingdom en el DC FanDome 2021, Wan señaló que The Trench en realidad habría sido una película secreta de Black Manta.

Concretamente el director de Aquaman fue consultado sobre un posible spin-off de Black Manta para HBO Max. Pero aunque producciones como The Suicide Squad y The Batman darán pie a sus propios programas spin-off para el streaming de WarnerMedia, Wan comentó que Black Manta habría tomado protagonismo en la mencionada película cancelada de The Trench.

“Te contaré un secreto, la cancelada película spin-off de The Trench en realidad iba a ser una película de Black Manta”, señaló Wan.

Cuando se anunció la cancelación de la película de The Trench se señaló que esa cinta (al igual que el proyecto de los Nuevos Dioses) ya no tenía cabida en el nuevo plan para las películas de DC, por lo que tendremos que esperar para ver si Wan decidió rescatar elementos de esa descartada apuesta de cara a la próxima aparición de Black Manta en Aquaman and the Lost Kingdom.