Jay Lycurgo asegura que “es solo cuestión de tiempo” para que Tim Drake asuma el papel de Robin en Titans

Desde que se anunció que Tim Drake sería parte de la tercera temporada de Titans los fanáticos de la serie y del personaje han estado esperando para ver al héroe como Robin, uno de sus papeles más famosos en los cómics de DC.

Pero aunque Tim ha tenido un rol clave en la tercera temporada de la serie, el personaje interpretado por Jay Lycurgo aún no asume una identidad de vigilante.

En ese sentido, no han faltado los fanáticos que se han preguntado si Tim será o no Robin en Titans. Así, aunque aún no hay nada oficial, Lycurgo asegura que ese camino sería inevitable para Drake.

Particularmente, en el marco de una entrevista con el portal CBR, Lycurgo fue consultado respecto a si estaba esperando la transformación de Tim en Robin cuando recibió sus guiones para la serie.

“Realmente no puedo entrar en eso”, respondió el actor. “La emoción de que los fanáticos vean, o no vean, o cuándo sucederá será una sorpresa y un momento emocionante. No me adentraré mucho, excepto para decir que Tim Drake es Robin. Es solo cuestión de tiempo antes de que suceda. Es solo cuestión de cuándo”.

En estos minutos el universo de Titans no cuenta con un Robin ya que Dick Grayson está operando como Nightwing y gran parte del arco de la tercera temporada se enfoca en el papel de Jason Todd como Red Hood.

En ese sentido, parece evidente que tarde o temprano la serie apostará por mostrar a Tim como Robin y por lo tanto, como señala Lycurgo, la principal interrogante no apunta a qué sucederá con el personaje, sino que tiene que ver con cómo se concretará esa trama en la serie. Después de todo, Titans tiene varios matices respecto a los cómics y quién sabe, quizás Tim termine siendo Robin junto a Nightwing en lugar de Batman.

Titans sigue presentado sus episodios semanalmente en Estados Unidos.