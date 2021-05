J.J. Abrams no estaría interesado en dirigir una película de DC

Si estaban esperando que J.J. Abrams dirigiera una nueva película de DC, probablemente tendrán que ajustar sus expectativas. Si bien el director de Star Wars: The Force Awakens está involucrado en algunos proyectos como productor, recientemente dio a entender que no estaría interesado en comandar a una nueva adaptación de los cómics de DC por ahora.

En una entrevista con el portal Collider a propósito de la nueva serie basada en Lisey’s Story, Abrams fue consultado respecto a qué es lo que más lo emociona sobre trabajar en iniciativas como la serie de Justice League Dark y la película de Superman escrita por Ta-Nehisi Coates.

El director no entregó una respuesta concreta y apuntó a los desafíos de trabajar con propiedades intelectuales reconocidas. Algo que evidentemente conoce muy bien por cortesía de su papel en las secuelas de Star Wars.

“Bueno, diré que la oportunidad de trabajar en cualquier franquicia preexistente es definitivamente un arma de doble filo. Y aunque estoy increíblemente agradecido y orgulloso de haber estado involucrado en los proyectos, por supuesto, todo lo que veo es lo que podrían haber sido las cosas y lo que podríamos haber hecho”, dijo Abrams.

“La importancia de esto no se me escapa, como custodios temporales de cualquier idea, ya sea que nos preexista o no. Es decir, creo que incluso con una idea original, de alguna manera todavía no entiendo muy bien de dónde viene ese impulso creativo y cómo la experiencia de escribir algo realmente es tuya”, agregó. “Siento que todos estamos canalizando algo que estamos tratando de servir, en lugar de algo que estamos haciendo y ese es nuestro trabajo”.

Después de esa reflexión, Abrams finalmente señaló: “Pero creo que ser un custodio temporal de un proyecto, mientras lo tengas, no es un honor, responsabilidad u obligación menor. Me sorprende, por supuesto, pero tienes que hacer el trabajo. Creo que si te quedas en un estado de asombro con lo que estás trabajando, es difícil hacer algo”.

No obstante, mientras Abrams quieren hacer algo con las adaptaciones de DC, aparentemente no planea involucrarse como director. Después de todo, al ser consultado directamente por esa posibilidad, Abrams apuntó a que pretende que sus próximos proyectos como director sean apuestas originales.

“Sé que Hollywood es un lugar donde solía ser que la gente se inspiraba en algo que veía o en una película antigua o en un programa o algo y pensaba: ‘Oh, aquí está mi respuesta a eso. Aquí hay una versión de eso”, respondió el director. “Se ha convertido en un lugar donde, la mayoría de las veces, ves algo y la gente se inspira y dice: ’Rehagamos exactamente eso‘. Creo que, como alguien que comenzó a escribir en televisión y contar historias originales en películas y televisión, es algo que realmente extraño”.

“Las pocas cosas en las que estoy trabajando ahora, como escritor, son ideas originales. Siento que, como director, realmente me encantaría que mis próximos proyectos fueran cosas que no me preexistían necesariamente”, sentenció.