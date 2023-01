Joachim Rønning está negociando para dirigir la nueva película de Tron protagonizada por Jared Leto

Parece que Jared Leto no estaba mintiendo cuando a comienzos del año pasado indicó que su película de Tron estaba avanzando y es que esta semana Deadline no solo confirmó que el proyecto sigue en pie, sino que reveló que pretendería comenzar su rodaje este año y ya tendría en la mira a un nuevo director.

Concretamente Deadline sostiene que Joachim Rønning (Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) estaría negociando para dirigir esta nueva película de Tron que será conocida como Tron: Ares.

Si bien el trato con Rønning no estaría sellado, este sería un desarrollo significativo en el camino de esta nueva película de Tron a la pantalla grande. Después de todo, la participación de Leto en el proyecto data de 2017.

Tron: Ares contará con un guión de Jesse Wigutow (It Runs in the Family) y sería una secuela de Tron: Legacy. Pese a que la película aún no cuenta con una fecha de estreno, si el trato con Rønning se concreta el plan sería comenzar su rodaje en agosto de este año.