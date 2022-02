Joe Russo advirtió que las ambiciones de las compañías podrían arruinar el Multiverso: “Demasiado de una cosa es algo malo”

Spider-Man: No Way Home fue solo la punta del iceberg y tanto Marvel Studios como DC Comics pretenden seguir dando rienda suelta a la idea del Multiverso en sus próximas producciones live-action.

Así, mientras desde el MCU preparan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en Warner Bros esperan ordenar su Universo basado en los cómics de DC de la mano de la película de The Flash.

Pero aunque el Multiverso está lejos de representar un concepto nuevo en el mundo de los superhéroes, su auge en el cine y la televisión es relativamente reciente y ante un panorama que promete un montón de contenido con Tierras paralelas además de una buena dosis de nostalgia, ya están surgiendo dudas sobre su futuro.

Concretamente, en un panel en el evento DICE 2022, Joe Russo, director de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, planteó que eventualmente los estudios podrían arruinar el interés del público por el Multiverso al explotar demasiado esa idea en sus nuevos proyectos.

“La agenda corporativa es ¿Te gusta el helado de chocolate? Bueno, aquí hay helado de chocolate con chispas, aquí hay helado de chocolate con dulce de azúcar... Es su trabajo encender la impresora de dinero”, dijo Russo. “Es el trabajo del creativo decir: ‘Bueno, mierda, no sé si quiero ver eso’”.

De acuerdo a IGN, durante el mismo panel Russo aseguró que sería tarea de los creativos “hacer retroceder a la impresora de dinero” e intentar crear algo diferente.

“Así que sí, demasiado de una cosa es algo malo, pero creo que hay suficientes creadores e innovadores en el espacio de los que puedes esperar una sorpresa”, continuó Russo en su respuesta a una interrogante respecto a cuánto Multiverso es demasiado. “Simplemente no esperes que las corporaciones te sorprendan”.

Aunque claramente las palabras de Russo pueden parecer pesimistas para quienes están ansiosos por las posibilidades del Multiverso, es innegable que gran parte de lo que se ha explorado hasta ahora con el concepto en el cine tiene (y tendrá) que ver con la nostalgia. Así lo vimos con el regreso de Andrew Garfield, Tobey Maguire, Jamie Foxx, Alfred Molina y Willem Dafoe en Spider-Man: No Way Home y lo veremos con Michael Keaton en The Flash. Por lo que si Hollywood pretende seguir sacando provecho del Multiverso en sus nuevas películas inevitablemente llegará un momento en el que los regresos de franquicias pasadas no serán novedades y tendrán que hacer algo diferente para captar la atención del público.

En ese sentido, aunque las apuestas de Marvel Studios y Warner Bros sin duda pueden ser llamativas, también hay que recordar que este año llegará la primera parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse y por lo menos sus responsables ya señalaron que quieren hacer algo nuevo con esa apuesta.