Spider-Man: Across the Spider–Verse quiere impulsar “aún más lejos” a la animación

Aunque hasta la fecha no se conocen muchos detalles sobre la película, no es exagerado afirmar que las expectativas de cara Spider-Man: Across the Spider–Verse son altas.

Después de todo, esta nueva cinta enfocada de Miles Morales se presentará como la continuación de Spider-Man: Into the Spider-Verse, la aclamada película de 2018 que no solo contó con una buena recepción por parte del público, sino que también fue galardonada con un Premio Oscar a la Mejor Película Animada.

Pero aunque sería fácil que Spider-Man: Across the Spider–Verse solo replicara lo que hizo su predecesora, Phil Lord y Chris Miller quieren que esta película aproveche su potencial y recientemente indicaron que su idea es que impulse al medio de la “animación aún más lejos”.

Lord y Miller hablaron con IndieWire a propósito de The Mitchells vs. The Machines y las posibilidades que tiene esa película de quedarse con la misma estatuilla que alguna vez ganó Into the Spider-Verse en los premios de la Academia.

En ese contexto, Lord contó que The Mitchells vs. The Machines y su buena recepción alimentó su trabajo en Across the Spider-Verse.

“Ha sido divertido tener la confianza”, dijo Lord, “para ir aún más duro y llevar al medio aún más lejos y llevar a Miles (Morales) a lugares que no podrías imaginar”.

Into the Spider-Verse contó con un notable y llamativo estilo de animación, por lo que con la premisa de distintos universos sobre la mesa solo queda esperar para ver qué realizarán Lord, Miller y David Callaham como guionistas junto a los directores Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, además del resto del equipo creativo para hacer aún más sorprendente a Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pero para eso solo nos queda esperar hasta octubre de este año cuando se concretará el estreno de la primera parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse.