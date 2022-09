John Boyega no quiere leer el guión descartado de Colin Trevorrow para el Episodio 9 de Star Wars: “Me rompería el corazón”

En la versión del Episodio 9 de Star Wars que llegó a los cines en diciembre de 2019, la historia de Finn concluyó de la mano de una trama secundaria con otros stormtroopers y dejando varias dudas sobre su conexión a la Fuerza. Pero, si Lucasfilm hubiese seguido una de las primeras propuestas para la película, el arco del personaje de John Boyega probablemente habría sido muy distinto.

Como recordarán, antes de que J.J Abrams asumiera la dirección del Episodio 9, el plan era que Colin Trevorrow (Jurassic World) comandara la última película de la nueva trilogía de Star Wars. La propuesta de Trevorrow para el Episodio 9 se filtró poco después del estreno de lo que ahora conocemos como The Rise of Skywalker y de la mano de artes conceptuales y descripciones quedó claro que el director tenía otro tipo de cinta en mente para la continuación de The Last Jedi.

Después de todo, además de utilizar a Coruscant como un punto central de la acción, la premisa de la película que pretendía llamarse Duel of Fates implicaba historias bastante distintas para todos los personajes. Así, mientras se dejaba abierta la puerta para que Rey entrenara a un nuevo grupo de Jedi, Finn comandaba una rebelión de stormtroopers para cerrar su historia que arrancó con su deserción de la primera orden en The Force Awakens.

En ese sentido, en una reciente entrevista John Boyega, el actor detrás de Finn, lamentó que aquella propuesta no se concretara y señaló que no planea leer el guión filtrado.

“No puedo leer (el guión filtrado) porque me rompería el corazón”, dijo Boyega al podcast Happy Sad Confused. “Me senté con Colin y debo decirte que fue una de las mejores reuniones de ‘Star Wars’ que he tenido porque se sentía como dos nerds que decían, ‘¡Sí! ¡Eso es lo que queremos ver!’”.

“Vi el arte (conceptual). La rebelión de Stormtroopers, creo que ese material era genial, y con suerte Lucasfilm le dará la oportunidad de trabajar en otra cosa más adelante porque estoy seguro de que lo harían. Me encantaría volver a colaborar con él en cualquier capacidad”, añadió el actor.

Pero no se ilusionen con una eventual continuación de la historia de Finn de la mano de Boyega y Colin Trevorrow, porque mientras Lucasfilm no tiene planes oficiales para volver a colaborar con el director, tiempo atrás el actor indicó que tampoco planea retomar a su personaje.