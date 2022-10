John Cena intentará convertirse en presidente de Estados Unidos en The Independent, una nueva película del streaming Peacock

Durante este miércoles el streaming Peacock dio a conocer los primeros vistazos a The Independent, una nueva película que llegará a su servicio durante este año.

The Independent girará en torno a una elección presidencial en Estados Unidos y bajo la dirección de Amy Rice (By the People: The Election of Barack Obama), contará cómo un par de periodistas descubren información que podría cambiar el curso de la historia de ese país en medio de la disputa por la Casa Blanca.

Así, mientras John Cena y Ann Dowd darán vida a los candidatos presidenciales, Jodie Turner-Smith y Brian Cox serñan los reporteros.

“Son las últimas semanas de la elección presidencial más importante de la historia. Estados Unidos está a punto de elegir a su primera mujer presidenta (Ann Dowd) o a su primer candidato independiente viable (John Cena). Al informar sobre la historia tal como se hace, una joven periodista idealista (Jodie Turner-Smith) se une a su ídolo, el legendario periodista Nick Booker (Brian Cox), para descubrir una conspiración que pone el destino de las elecciones y del país en sus manos”, dice la sinopsis de la película.

The Independent fue escrita por Evan Parter y a continuación pueden revisar sus primeras fotos.

Y también el clip de una escena protagonizada por Turner-Smith y Cox.

The Independent se estrenará el 2 de noviembre en Peacock, un streaming que no está disponible en Latinoamérica.