John Krasinski aseguró que no existen discusiones para que vuelva a interpretar a Reed Richards en el MCU

No esperen que John Krasinski regrese al MCU como Reed Richards en el futuro cercano. Más allá de que la variante de Mr. Fantastic que el actor interpretó en Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue asesinada por Wanda Maximoff, el actor reiteró que no está negociando para retomar el papel del héroe en la franquicia de Marvel Studios.

En el contexto de una conversación con el portal The Wrap, Krasinski tocó el tema de Mr. Fantastic y señaló que su incursión en el MCU fue algo puntual.

“No hay ninguna discusión en absoluto, la única discusión que tuve fue en realidad en la penúltima semana de Jack Ryan”, dijo Krasinski. “Kevin Feige me llamó y me dijo: ‘¿Alguna vez volarías a Los Ángeles y jugarías en nuestra caja de arena por un día?’ Tuve el honor de hacerlo. Volé directamente desde Budapest cuando terminamos y fui directamente al set de Doctor Strange. Soy un gran admirador de todos esos personajes y ese mundo, así que poder jugar en ese arenero por un día fue realmente emocionante”.

“Es una locura total. Estar en una habitación con todas esas personas y volver a ser parte de esa narrativa es una locura. Pero sí, convertirme en espagueti no era mi objetivo final en la vida en lo que respecta a cómo funciona el universo Marvel, pero sabes lo divertido que fue”, agregó.

Krasinski ha sido por años uno de los fancasts más populares para Reed Richards y su cameo como Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness precisamente quería hacer un guiño a esas ideas de los fanáticos. No obstante, Marvel Studios buscaría elegir a otro actor para encarnar al líder de los Cuatro Fantásticos en su nueva película sobre el equipo.