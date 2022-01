Johnny Knoxville contó que sufrió una lesión cerebral traumática en la filmación de Jackass Forever

Por más de 20 años, el elenco de Jackass ha pasado por múltiples heridas y lesiones que han servido de entretenimiento para sus fanáticos. Sin embargo, uno de los miembros más emblemáticos, Johnny Knoxville, afirmó en una entrevista para el programa The Howard Stern Show, el actor afirmó que la acrobacia que involucró un toro le causó una “muñeca rota, una costilla rota, una conmoción cerebral y una hemorragia cerebral”.

En la entrevista, Knoxville también reveló que el truco le provocó serios daños a su cerebro, afectando en gran parte a sus habilidades cognitivas. “Tuve una hemorragia cerebral por eso, por lo que mis habilidades cognitivas estaban en fuerte declive después de ese golpe”, contó el actor.

“Nadie en mi familia está feliz con el truco y el golpe del toro fue el peor golpe que he recibido de un toro o tal vez en todo el tiempo. Como dije, mis habilidades cognitivas realmente disminuyeron. Recuerdo haberme hecho algunas pruebas y el neurocirujano dijo: ‘¿Tienes problemas para prestar atención en este momento?’ Dije: ‘Sí, ¿por qué?’ Él dice: ‘Porque obtuviste un 17 en (el examen)...’ Eso es de 100... Ahora me río, en ese momento estaba como ‘Oh, no’”.

Knoxville continuó contando sobre los tratamientos que tuvo que someterse luego de la conmoción cerebral, en los que además tuvo que lidiar con una depresión en el período de post producción de la película.

“Tuve que someterme a todos estos tipos de tratamientos, esta estimulación magnética transcraneal, en la que te zumban la cabeza con estos imanes durante unos 30 minutos a la vez para, oh Dios, diría de 10 a 12 tratamientos en una serie de dos meses y se supone que ayuda con la depresión y ayuda con mis habilidades cognitivas. Fue difícil regresar de eso. Estaba tratando de editar la película en ese momento, pero no podía quedarme quieto”, afirmó el doble de acción.

Knoxville detalló como la conmoción le produjo el cuadro depresivo y también reveló que su médico le dijo que no puede recibir más golpes en la cabeza. “Mi cerebro solo me estaba jugando una mala pasada. Me deprimí mucho y me concentré demasiado en las cosas”, agregó. “Tuve que comenzar a tomar medicamentos por primera vez en mi vida. Me cambió por completo, eso y hacer terapia. Fue una recuperación muy difícil de esta última lesión, pero estoy muy bien ahora. Siento que estoy lo más saludable que he estado”.

Jackass Forever se estrenará el próximo 4 de febrero en las salas de cines.