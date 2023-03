Jon Favreau aclaró sus comentarios sobre la línea de tiempo de The Mandalorian

Durante el martes pasado y en la antesala del estreno de la tercera temporada The Mandalorian, Jon Favreau generó un montón de especulaciones y debates entre los fanáticos de la serie al indicar que Grogu habría entrenado durante dos años con Luke Skywalker.

Después de todo, aquello implicaría que la historia de The Mandalorian ha abarcado varios años en el período de Star Wars posterior a Return of the Jedi aunque aquello no se ha plasmado de manera explícita en pantalla.

Pero antes de que los seguidores de la franquicia espacial pudiesen sacar cuentas detalladas para justificar ese comentario de Favreau, el productor matizó sus dichos y cuando el contexto de la alfombra roja de la tercera temporada The Mandalorian desde Variety le preguntaron por la línea de tiempo que esbozó para el entrenamiento de Grogu con Luke.

Favreau no respondió de la manera más clara, pero dio a entender que el entrenamiento de Grogu con Luke podría haber durado menos de dos años.

“No sé si dije muchos años. Probablemente es similar la tiempo real que hemos experimentado”, respondió Favreau. “Entonces, fue el final de la segunda temporada cuando se despiden (in Djarin y Grogu). Vimos The Book of Boba Fett hace un año cuando se distanciaron de nuevo y, después (Grogu) se reunió con el mandaloriano. Entonces ahora, creo que es algo en medio de eso (...), en algún lugar entre cero y dos años”.

Si bien Star Wars tiene una línea de tiempo con hitos muchos más específicos que otras franquicias, los detalles pequeños nunca han sido el fuerte de la saga y probablemente estos dichos de Favreau generarán conjeturas entre algunos fanáticos interesados en estos detalles antes de pasar a un segundo plano o ser abordados con explicaciones y triquiñuelas en la propia serie.