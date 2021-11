Jonathan Majors tanteó su participación en Ant-Man 3 tras Loki: “Es un mundo completamente diferente”

Aunque aún no sabemos cuándo llegará la segunda temporada Loki e incluso todavía hay una buena dosis de incertidumbre respecto a lo que sucederá en películas como Spider-Man: Now Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a estas alturas ya está claro que Jonathan Majors aparecerá como Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

En ese sentido, aunque el estilo de Marvel Studios no le permite revelar nada concreto, recientemente Majors aprovechó una entrevista con el portal Variety para tantear como será su participación en la tercera película de Scott Lang.

Particularmente Majors fue consultado respecto a la transición de He Who Remains, el personaje que interpretó en la serie de Loki, a Kang, el famoso villano que plasmará en Ant-Man 3.

“Bueno, es un guión diferente, así que está eso. Son diferentes escritores y estoy filmando en un país diferente, así que también está eso”, dijo Majors. “Y The He Who Remains está en el mundo ahora, por lo que sabemos mucho sobre él. Hay 40 minutos de ese tipo y esa narrativa”.

“Así que realmente me preparó para contar una historia y agregar otro lienzo, con más jugadores. Esta vez, no es el increíble Tom Hiddleston. Ahora estoy tratando con Paul Rudd , Evangeline (Lilly) y gente de la familia Ant-Man, así que es un mundo completamente diferente y solo estoy explorando y tratando de hacer lo mejor que puedo”, concluyó.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrancó sus filmaciones durante este año y se espera que llegue a los cines durante julio de 2023 con una historia que, además de incluir a Majors como Kang, contemplará a Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne/Wasp. Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, y Kathryn Newton como Cassie Lang.