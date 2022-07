Joseph Quinn contó cómo se filmó la épica escena de Eddie Munson en la segunda parte de Stranger Things 4

[Esta nota contiene spoilers sobre el segundo volumen de Stranger Things 4]

Durante la primera parte de su cuarta temporada, Stranger Things introdujo a Eddie Munson como un nuevo personaje secundario encargado de comandar al club de Dungeons & Dragons de Dustin y Mike. Pero aunque perfectamente Eddie podría haber quedado como un personaje irrelevante, la serie no solo lo posicionó al centro de la trama con las injustas acusaciones en contra de él y el Hellfire Club a raíz de la muerte de Chrissy, sino que su caracterización no tardó en convertirlo en uno de los favoritos de los fanáticos.

Así, en medio de la preocupación por su destino, el segundo volumen de Stranger Things 4 se encargó de compensar a los fanáticos de Eddie con una épica escena.

Cuando parte de los protagonistas regresan al Upside Down para intentar detener de una vez por todas a Vecna, Eddie y Dustin intentan distraer a los murciélagos que cuidan al enemigo de Eleven y, considerando el papel que la música y el sonido juegan en ese mundo, su planincluyó nada más ni nada menos que una interpretación de “Master of Puppets” de Metallica.

Durante una conversación con /Film el actor detrás de Eddie, Joseph Quinn, explicó que después de leer los guiones para el primer volumen de Stranger Things 4 los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer lo contactaron preguntándole si sabía tocar la guitarra. El actor señaló que les indicó a los Hermanos Duffer que podía tocar ese instrumento, pero no se enteró qué haría hasta que llegaron los guiones para el episodio ocho y nueve de la cuarta temporada de Stranger Things y allí decidió que tenía que practicar más para concretar de buena manera su solo.

Según Quinn, la escena de Eddie tocando “Master of Puppets” en The Upside Down se filmó después de la pausa que experimentó la serie para la Navidad y no solo fue emotiva por lo que implicaba para la historia, sino por el recuerdo que implicó en el contexto del coronavirus.

“Todavía estábamos bastante sumidos en la agonía de la pandemia y todavía daba un poco de miedo. Recuerdo que había una atmósfera realmente encantadora en el set, porque se sentía como la primera vez que el equipo y yo habíamos estado en un entorno donde se tocaba música en vivo y fue muy divertido y todos estaban muy emocionados de estar allí”, dijo Quinn. “La escala fue simplemente hilarante. Teníamos estas tomas de drones y estábamos interpretando ‘Master of Puppets’ en Upside Down. Eso no sucede todos los días y fue muy divertido.”

“Estaba abrumado por la inventiva de toda esa secuencia y su brillantez para poner eso. No creo que haya muchos mundos en los que un concierto de Metallica no se sienta ridículo como un crescendo de una temporada. Se siente totalmente ganado y se siente tonto, pero se siente bien y se siente inspirado y me sentí muy afortunado de poder tener una (parte de eso)”, concluyó el actor.

Mientras Kate Bush habría sumado una importante cantidad de dinero a su patrimonio por cortesía del auge en reproducciones de “Running Up the Hill” que se generó a partir de la emisión del primer volumen de Stranger Things 4, por ahora no hay cifras completas sobre qué ha pasado con las reproducciones de “Master of Puppets”. No obstante, en una entrevista paralela con Variety Nora Felder, la encargada de la música de Stranger Things, contó que no fue complicado conseguir los derechos del clásico tema de Metallica.

“Me puse en contacto con la oficina de gestión de Metallica y repasé cuidadosamente la escena y cuál sería la intención. Sabía que la autorización se tomaría en serio, ya que habíamos usado una de sus canciones (‘The Four Horseman’) en la temporada 2 y supimos en ese momento que eran fanáticos del programa”, contó Felder. “‘Master of Puppets’ es una canción bastante importante en su catálogo, y creo que es considerada una de sus favoritas en sus shows en vivo. Quería ser respetuosa al asegurarme de que Metallica entendiera completamente en qué contexto se estaba usando la canción, además de cuán integral era para la escena y para este nuevo y emocionante personaje, Eddie Munson, a quien nadie había conocido en temporadas anteriores”.

En ese sentido, Felder añadió que “se anticipó que esta parte de la historia sería una escena fundamental y especialmente espeluznante en la que Eddie heroicamente se mantenía firme en la pelea de su vida. Creo que los Duffer Brothers sintieron que interpretar a ‘Master of Puppets’ a lo largo de la escena extendida era la elección clara. No se discutió más sobre ninguna otra canción, y saltamos para conseguirla de inmediato.”