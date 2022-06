Juno Temple, Jon Hamm y Jennifer Jason Leigh serán parte de la quinta temporada de Fargo

Tres reconocidas caras de la pantalla chica serán parte de la esperada quinta temporada de Fargo. Varios meses después de que se confirmara una nueva entrega de la serie, THR reveló que Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men) y Jennifer Jason Leigh (Atypical) serán los protagonistas del nuevo ciclo de la serie creada por Noah Hawley.

La quinta temporada de Fargo estará ambientada en 2019 y su lema será: “¿Cuándo un secuestro no es un secuestro y qué pasa si tu esposa no es tuya?”. No obstante, por ahora no hay pormenores sobre la trama y solo se sabe que el personajes de Temple se llamará Dot y mientras Hamm encarnará a un sujeto llamado Roy, Leigh dará vida a Lorraine.

FX todavía no fija una fecha para el estreno de la nueva temporada de Fargo.