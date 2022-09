Jurassic World Dominion es la tercera película que supera los mil millones de recaudación desde que comenzó la pandemia

Todo parecía indicar que lo lograría, pero finalmente es oficial. El portal Deadline informó que Jurassic World Dominion, la más reciente entrega de la franquicia de dinosaurios digitales recargada de nostalgia, logró superar la barrera de los mil millones de dólares de recaudación.

Aunque hace unos años lo anterior no habría generado mayor sorpresa, la situación que se instaló como pandemia ha generado que solo tres películas lograsen superar esa marca en las boleterías.

La primera película en lograrlo fue el éxito de Spider-Man: No Way Home, la cual con su reciente relanzamiento con escenas extra ya supera los $1.900 millones de dólares.

En tanto, Top Gun: Maverick sigue a paso firme como lo más visto de este año, recaudando más de $1.460 millones de dólares a nivel mundial.

En todo ese escenario, desde que comenzó la pandemia solo algunas películas han logrado superar los $900 millones. El año pasado, además de la película del héroe arácnido, también lo logró la producción china The Battle at Lake Changjin. En 2022, aparte de Maverick y Dominion, también lo lograron Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Minions: The Rise of Gru.