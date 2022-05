Jurassic World Evolution 2 y Sniper Elite 5 entre los juegos que se suman a Xbox Game Pass

Como es habitual cada mes desde Microsoft han dado a conocer la segunda tanda de videojuegos que se sumarán al Xbox Game Pass, listado que en esta ocasión es encabezado por Jurassic World 2 y Sniper Elite 5.

De esta forma, desde Xbox dieron a conocer 12 juegos que se sumarán durante la segunda mitad de mayo, y que estarán disponibles ya sea para la versión de consola, PC, o la nube del servicio.

La buena noticia, es que para cinco de estos juegos no habrá que esperar, y es que títulos como Jurassic World Evolution 2, y Her Story, estarán disponibles a partir desde este mismo martes.

El candelario de juegos que llegan a la plataforma queda entonces de la siguiente forma:

17 de mayo:

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox, PC y nube)

Little Witch in the Woods (Game Preview) (Xbox y PC)

Skate (Nube) EA Play

Umurangi Generation Special Edition (Xbox, PC y nube)

19 de mayo:

Farming Simulator 22 (Xbox, PC y nube)

Vampire Survivors (PC)

24 de mayo:

Floppy Knights (Xbox, PC y nube)

Hardspace: Shipbreaker (PC)

26 de mayo:

Sniper Elite 5 (Xbox y PC)

27 de mayo

Cricket 22 (PC)

Pac-Man Museum+ (Xbox, PC y nube)

Como es normal, también dieron a conocer los juegos que dejarán de esta disponibles el próximo 31 de mayo, los cuales son: EA Sports NHL 20 (Xbox), Farming Simulator 19 (Xbox, PC y nube), Knockout City (Xbox y PC), Resident Evil 7 Biohazard (Xbox, PC y nube), Spellforce 3: Soul Harvest (PC), Superhot Mind Control Delete (Xbox, PC y nube) y Yes Your Grace (Xbox, PC y nube).