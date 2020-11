Kate Winslet rompió el récord de filmación bajo el agua de Tom Cruise mientras trabajaba en Avatar 2

Tom Cruise ha sido derrotado. Pese a que el actor constantemente se pone en peligro para lograr increíbles acrobacias para las películas de Misión Imposible, recientemente uno de los récords del actor fue derribado por nada más ni nada menos que Kate Winslet.

Como recordarán, un par de semanas atrás, la actriz contó que para filmar su rol en Avatar 2 logró a contener la respiración bajo el agua por 7 minutos y 14 segundos.

Por supuesto, esa marca ya es llamativa por sí sola, sin embargo, ahora cobró un nuevo significado cuando desde Entertainment Tonight le señalaron a la actriz y todos quienes no se habían dado cuenta que con esa cifra Winslet rompió un récord que previamente ostentaba Cruise.

Después de todo, Cruise logró aguantar la respiración durante 6 minutos y 30 segundos para filmar una escena de Misión Imposible - Rogue Nation y hasta ahora eso era considerado como el récord de aguante bajo el agua en la pantalla.

Pero, aunque Avatar 2 todavía no llega a los cines, Winslet superó esa marca y aparentemente la actriz está muy contenta por ello aunque no lo había notado.

“Es muy divertido porque realmente no leo críticas o cosas de los medios. No estoy en Instagram, es como si estuviera completamente desconectada de esa parte de mi vida”, señaló Winslet. “Así que durante toda esta semana y la semana anterior, he tenido personas que se me acercan en el trabajo y me dicen: 'Dios mío, ¿siete minutos y 14 segundos? ¿Cómo, qué?”. Y yo digo, ‘¿Qué? Espera, espera un minuto. ¿Cómo sabes eso?’".

“Fue brillante y estoy muy orgullosa de mí misma y probablemente nunca podré volver a hacerlo”, agregó Winslet. “Eso llegó al final de cuatro semanas de entrenamiento bastante intenso y fue en el tanque de buceo, fue en el tanque de entrenamiento. Pero me encantó”.

Mientras Avatar 2 planea estrenarse en 2022, ahora la gran pregunta es qué inventará Tom Cruise para recuperar ese récord o instaurar una nueva marca.