Kathleen Kennedy aseguró que los personajes de la nueva trilogía de Star Wars no pasarán al olvido

Desde el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker personajes como Rey, Poe Dameron, Finn y Kylo Ren no han vuelto ha figurar de forma prominente en el contenido de Star Wars. De hecho, más allá del cómic que se lanzó sobre el pasado del hijo de Han Solo y Leia, prácticamente no se ha presentado nuevo contenido de la trilogía más reciente de Star Wars tras el debut del Episodio IX en diciembre de 2019.

No obstante, aunque sería fácil acusar que Lucasfilm se habría olvidado de esos personajes para enfocarse en las figuras que protagonizan las series de la franquicia para Disney Plus, Kathleen Kennedy tanteó que los personajes que debutaron en la nueva trilogía podrían regresar en nuevas producciones.

En una entrevista con Empire a propósito del próximo estreno de The Book of Boba Fett, la ejecutiva que recientemente habría renovado su contrato con Lucasfilm abordó los planes a futuro para personajes como Rey, Poe, Finn y Kylo Ren/Ben Solo.

“Ciertamente, esos no son personajes que vamos a olvidar”, dijo Kennedy sobre lo que Empire define como la tercera generación de héroes de Star Wars. “Seguirán viviendo, y esas son conversaciones que también están sucediendo con el equipo creativo. La fuerza es tan fuerte como siempre”.

Por ahora se desconoce qué tipo de proyectos podrían involucrar el regreso de Rey, Poe y Finn o más historias con Kylo Ren/Ben Solo antes de su trágico destino en el Episodio 9.

No obstante, mientras aún no hay claridad respecto a lo que Lucasfilm planea hacer con sus películas después la pausa en la producción de Rogue Squadron, cabe remarcar que la compañía sigue apostando por sus series para Disney Plus y considerando que programas como The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y la propia The Book of Boba Fett estarán ambientadas en el período entre Return Of The Jedi y The Force Awakens no sería descabellado que desde allí se pueda realizar algo vinculado a lo que sucedió en la nueva trilogía tal y como los cómics han intentado hacerlo llevando a Darth Vader a Exegol o abordando un poco más de figuras como Ochi.

Pero por ahora eso son solo especulaciones y aún no está claro cuándo veremos más de los personajes de la nueva trilogía. Sin embargo, para los fanáticos de las precuelas, Kennedy aprovechó su entrevista con Empire para seguir generando expectativas en torno a la reunión entre Ewan McGregor y Hayden Christiansen en el contexto de la serie de Obi-Wan.

“Lo que fue más emocionante fue estar en el set y ver cómo los dos se emocionaban”, dijo Kennedy. “No se habían visto en mucho tiempo. Me sorprendió lo increíblemente emotivo que fue para cada uno de ellos encontrarse de nuevo en estos roles y darme cuenta de lo importante que era Star Wars para cada uno de ellos. Fue el comienzo de sus carreras“.