Kathleen Kennedy habría asegurado su continuidad en Lucasfilm por lo menos hasta 2024

Kathleen Kennedy seguirá al mando de Lucasfilm por varios años más...o al menos eso es lo que sostiene un nuevo reporte.

Si bien aún no hay un anuncio oficial por parte de la ejecutiva o Lucasfilm, en un nuevo artículo en su sitio web el reportero Matthew Belloni (vía CBR) aseguró que Kennedy “recientemente renovó su contrato por otros tres años” y por ende permanecerá a cargo de franquicias como Star Wars, Indiana Jones y Willow por lo menos hasta 2024.

Kathleen Kennedy tomó las riendas de Lucasfilm en 2012 y aunque durante su período a cargo de la compañía se han estrenado varios proyectos, su mandato no ha estado libre de complicaciones sobre todo en el apartado de Star Wars. Después de todo, películas como Solo experimentaron cambios en su equipo debido a “diferencias creativas” y en el mismo reporte que habría destapado su continuidad en la empresa, Belloni sostiene que Rouge Squadron, la cinta que está desarrollando Patty Jenkins, habría pausado su desarrollo debido a diferencias creativas entre la directora de Wonder Woman y algunos ejecutivos que responden a Kennedy.

Pese a que la continuidad de Kennedy en Lucasfilm aún no es confirmada de manera oficial, en base a este reporte la ejecutiva seguiría al mando de la compañía para el debut de proyectos como la serie de Willow, Indiana Jones 5 y algunas de las series de Star Wars para Disney Plus. No obstante, ante la pausa en el desarrollo de Rouge Squadron, aún no está claro cuál será la próxima cinta de la franquicia espacial.