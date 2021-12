Keanu Reeves contó que intentó realizar otra película con su versión de John Constantine

En una época donde los remakes, secuelas y revivals están a la orden del día y figuras como Michael Keaton y Willem Dafoe han regresado a sus antiguos papeles en las películas de superhéroes, también está el inusual caso de la secuela que Warner Bros no quiere realizar.

Pese a que el fervor por la película ha crecido con el tiempo e incluso sus creativos se han mostrado interesados en una potencial secuela, Warner Bros actualmente no tiene planes para realizar otra de Constantine película con Keanu Reeves.

Obviamente eso se podría tratar de justificar con los planes de Warner Bros para sus cintas basadas en las propiedades de DC, pero con la idea del Multiverso sobre la mesa y un panorama donde actualmente conviven varias series y películas ambientadas en distintas mundos, aquella justificación no resulta muy convincente. Todo mientras recientemente el propio Keanu Reeves se encargó de aclarar que la negativa de Warner Bros para concretar Constantine 2 no tiene nada que ver con su disposición.

En una entrevista con Stephen Colbert el actor de The Matrix fue consultado respecto a qué papel de su carrera le gustaría retomar considerando que en el último tiempo no solo ha regresado con John Wick, sino que también volvió como Ted y se prepara para retornar como Neo.

“Me encantaría volver a interpretar a John Constantine”, dijo Reeves.

Colbert no quedó indiferente ante la respuesta del actor y le preguntó: “¿Estás diciendo en este momento en television nacional que estás dispuesto a interpretar a John Constantine ahora (...)y que nadie hará esa película?”. Ante lo que Reeves simplemente reconoció que ha tenido intenciones de retomar ese papel pero aquello no bastó: “He intentado. Lo he intentado, Stephen”.

La película de Constantine protagonizada por Keanu Reeves se estrenó en 2005 y fue dirigida por Francis Lawrence, quien tiempo atrás también reafirmó que estaba interesado en una secuela.