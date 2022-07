Keanu Reeves contó que su trabajo en The Matrix con las Hermanas Wachowski ayudó a potenciar su interés por el anime

Keanu Reeves no solo es fanático de los cómics, sino que también es un admirador del anime por lo que durante un panel en la Comic-Con de San Diego sobre los planes para convertir a su cómic BRZRKR a una película y una serie de la mano de Netflix, el actor rememoró su historia con el anime.

De acuerdo a Reeves, aunque desde su infancia en Canadá veía anime, no fue hasta que colaboró con Lana y Lily Wachowski en The Matrix que se sumergió de lleno en ese mundo. Así, aunque no está al corriente con todo lo que se emite en estos momentos, esa es un tipo de narración que valora.

“Estaba viendo anime en el canal 79 y ni siquiera sabía qué era”, dijo Reeves (vía THR). “Y luego, cuando trabajé con las Wachowski en The Matrix, dijeron: ‘Tienes que ver esto’. Así que fue Akira, Ghost in the Shell, y eso es más o menos el comienzo. No estoy realmente al día con el anime actual. Un par de mis amigos tienen algunos niños que pueden escupir anime, y yo digo: ‘Eso suena increíble’”.

“En cuanto a la acción, la narración y la incorporación en el anime, encuentro que ese mundo puede encapsular un caballo de Troya que puede llevarnos al corazón de lo que somos”, agregó el actor (vía Deadline). “Tiene escala y proyección, y me impactó como narrador”.

¿Estará al tanto Keanu Reeves de producciones como Spy x Family o será de esos que esperan fielmente cada entrega de Dragon Ball o están pendientes del trabajo de Makoto Shinkai? Por ahora, no lo sabemos pero el amor de Reeves por el anime probablemente solo incrementará sus bonos con los fanáticos.