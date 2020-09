Keanu Reeves describió a Matrix 4 como una “historia de amor”

Parece que Keanu Reeves está muy contento con la propuesta de The Matrix 4 y es que luego de calificar al guión de la película como una “historia maravillosa” a mediados de este año, ahora el actor comentó que la próxima entrega de la saga sería una “historia de amor”.

En una reciente entrevista con el programa The One Show de BBC, el actor detrás de Neo volvió a alabar al guión de The Matrix 4 que fue escrito por Lana Wachowski, David Mitchell y Aleksandar Hemon.

“Tenemos una directora maravillosa, Lana Wachowski, y ha escrito un hermoso guión que es una historia de amor. Es inspirador”, señaló Reeves. “Es otra versión de una especie de llamado para despertar. Entretiene, tiene una gran acción. Todo será revelado”.

Reeves no quiso dar más detalles sobre la película, por lo que no está claro a qué se refiere con lo de una “historia de amor” y de hecho, el actor ni siquiera quiso abordar el regreso de Neo.

No obstante, al inicio de la conversación con The One Show, el protagonista de John Wick confirmó que actualmente está en Berlín, Alemania, con el propósito de filmar la película. Todo claro, con miras al estreno que sigue programado para 2022.

Puedes ver las declaraciones de Reeves en el siguiente video:

The Matrix 4 contará con Lana Wachowski como directora, Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity, además de nuevos personajes que serán interpretados por Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff, entre otros.