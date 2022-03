Kevin Feige aseguró que el tono terrorífico no fue lo que motivó la salida de Scott Derrickson de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Una de las primeras cosas que se dijo sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue que la película intentaría llevar el terror al universo de Marvel Studios. Pero como aquello fue parte de las declaraciones del director Scott Derrickson en el contexto del anuncio de la cinta en la Comic-Con de San Diego de 2019, siguiendo la renuncia del cineasta al proyecto y la contratación de Sam Raimi como el nuevo director de la secuela de Doctor Strange, aquella propuesta quedó en duda.

Después de todo, aunque se ha indicado que Raimi efectivamente plasmaría una dosis de miedo en la próxima película de Stephen Strange, no son pocas las personas que creen que aquella idea de realizar una película terrorífica fue lo que provocó la salida de Derrickson del proyecto.

En ese sentido, durante una entrevista con Empire (vía /Film), Kevin Feige quiso argumentar que ese no era el caso. Así, después de indicar que “amamos a Scott, y creo que Scott siente lo mismo”, el mandamás del MCU dijo: “Nadie lo cree, pero fueron solo diferencias creativas”.

“Algunos pensaron que (el tono de terror) era la diferencia creativa entre Scott y Marvel, y no lo fue”, agregó Feige al ser consultado directamente sobre esa suposición. “Porque nos encanta esa idea. La intención era que Strange nos guiara hacia un lado del mundo mucho más espeluznante”.

Previamente el propio Derrickson ya había apuntado a que su distanciamiento con Doctor Strange in the Multiverse of Madnes tenía que ver con diferencias creativas entre él y el estudio. Todo mientras también se ha planteado que el director prefirió enfocarse en The Black Phone, una cinta que es puramente de terror y más afín a lo que pretendería hacer con su carrera.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ahora bajo la dirección de Sam Raimi, se estrenará en mayo de este año.