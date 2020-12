Scott Derrickson apuntó a los motivos de su renuncia a Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Scott Derrickson dejó Doctor Strange in the Multiverse of Madness por “diferencias creativas”. Eso es lo que se estableció en enero de este año cuando se anunció que el responsable de a primera película del Hechicero Supremo no volvería para la secuela.

Pero ahora, mientras el desarrollo de la nueva película avanza bajo la dirección de Sam Raimi, Derrickson quiso pintar un panorama un poco más claro sobre su distanciamiento con el proyecto de Marvel Studios.

Si bien el director no dio nombres, en un tweet de reflexión sobre este año, Derrickson planteó que durante 2020 tomó decisiones difíciles pero que se mantuvo fiel a su premisa de no dirigir cintas planificadas por otra personas.

“Este año he tomado algunas decisiones creativas difíciles. Pero después de hacer The Day the Earth Stood Still (2008) juré que nunca volvería a encontrarme al final de la película de otra persona, y me aferro a eso”, escribió.

Por supuesto, pese a que Derrickson no menciona a Doctor Strange in the Multiverse of Madness en su tweet es evidente que el actor esta hablando de esa película ya que, como probablemente tendrán claro a estas alturas, Marvel Studios planea poner un montón de piezas en juego en esa cinta y, además de conectar su trama con lo que pasará en la serie de WandaVision y presentar a la versión del MCU de America Chavez, hasta se rumorea que Doctor Strange 2 podría contar con Leonardo DiCaprio.

En ese sentido, el tweet de Derrickson da a entender que decidió dejar la nueva película de Doctor Strange porque lo que él quería para la cinta probablemente no coincidía con lo que Kevin Feige y los otros responsables del MCU pretenden conseguir con esa entrega. Recuerden, por ejemplo, que en un minuto el director planteó que quería que la cinta fuese una apuesta más inclinada al terror.

“No creo que sea el trabajo de un productor respaldar ciegamente todo lo que quiere un director. Creo que es fundamental que el productor y el director quieran hacer la misma película”, añadió Derrickson en un tweet posterior.

De todas maneras, Derrickson será productor ejecutivo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y también usó su cuenta de Twitter para indicar que “Multiverse of Madness está en excelentes manos con Sam Raimi”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ahora quiere estrenarse en 2022, pero obviamente eso depende de lo que pase con el coronavirus.