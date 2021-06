Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá un factor de terror según su guionista

Cuando Marvel Studios anunció a Doctor Strange in the Multiverse of Madness el entonces director de la película, Scott Derrickson, prometió que esta sería la primera entrega aterradora del MCU. Pero aunque el responsable de la primera película del Hechicero Supremo dejó el proyecto, parece que la próxima cinta de Stephen Strange igual seguirá esa línea de la mano de Sam Raimi.

En una reciente entrevista con Friends From Work, Michael Waldron, el guionista de la serie de Loki y co-guionista de Doctor Strange 2, confirmó que esta nueva entrega entrará en el terreno del miedo.

“El COVID solo nos dio a Sam (Raimi) ya mí más tiempo para hacerlo nuestro”, señaló Waldron. “Es genial, me alegro de que haya tenido la oportunidad de llevarlo en una dirección un poco más aterradora, solo porque Sam lo hace muy bien. (El terror es) obviamente algo que Scott Derrickson, el director de la primera película, hace muy bien. Evidentemente esa influencia la sientes incluso en la primera. Aunque no es una película de terror, hay este asunto espeluznante a lo largo de ella. Es parte de lo que hace que esa película funcione tan bien”.

Por supuesto, Sam Raimi no solo es conocido por su trabajo en las películas de Evil Dead sino que muchos fanáticos de Marvel trambién lo recuerdan por la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

En ese sentido, durante la misma entrevista, Michael apuntó a que Doctor Strange in the Multiverse of Madness será completamente una película del director.

“Es una película de Sam Raimi, y realmente lo es”, dijo Waldron. “Este es el regreso de Sam Raimi a las grandes películas de superhéroes. Creo que todo lo que pueda desear de una película de Sam Raimi, con suerte estará en esta”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo contará con el regreso del personaje titular interpretado por Benedict Cumberbatch, sino que también contemplará apariciones de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch y Xochitl Gomez como America Chavez.

El estreno de la secuela de Doctor Strange está fijado para marzo de 2022.