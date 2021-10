Kevin Feige cree que no se producirá otro quiebre entre Marvel Studios y Sony por el futuro cinematográfico de Spider-Man

Aunque en estos momentos Marvel Studios y Sony siguen trabajando en conjunto de cara a lo que será Spider-Man: No Way Home, poco después del estreno de la película anterior del arácnido, Spider-Man: Far From Home, tanto la continuidad del personaje en el MCU como el futuro de la saga protagonizada por Tom Holland se complicaron debido al quiebre entre ambas compañías.

Por supuesto, las empresas eventualmente resolvieron sus disputas y aunque todavía no está claro qué pasará con esta saga de Spider-Man tras la nueva película, recientemente Kevin Feige planteó que no cree que ocurra otra situación similar No Way Home.

En una conversación con la revista Empire (vía Comicbook) Feige abordó el distanciamiento entre Marvel Studios y Sony que pudo dejar a Spider-Man fuera del MCU.

“Me estaba preparando mentalmente para separarme emocionalmente de eso. No me encantó, pero fue lo que fue. Y luego, afortunadamente, volvió a juntarse”, dijo el productor. “No anticipo que pasemos por esa montaña rusa emocional, o que hagamos que los fanáticos atraviesen esa montaña rusa emocional, de nuevo”.

El acuerdo entre Marvel Studios y Sony para que Spider-Man aparezca en las películas del MCU es bastante particular ya que mientras los derechos del arácnido siguen en manos de Sony, la división de Disney participa en la producción y desarrollo de las cintas. En ese sentido, aunque Feige no vaticina conflictos tan públicos e inciertos como lo que sucedió en 2019, también hay que tener en cuenta que por ahora no está completamente claro por cuánto tiempo y bajo que términos seguirá este acuerdo.