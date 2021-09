Kevin Feige habría estado en contra del estreno de Black Widow en Disney+ porque lo consideraba un “descenso” para las películas del MCU encabezadas por mujeres

Uno de los primeros reportes que surgió después de la demanda de Scarlett Johansson contra Disney apuntaba a que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, tampoco estaba conforme con el estreno de Black Widow en Disney Plus.

En esa instancia se señaló que el ejecutivo detrás del MCU estaba “enojado y avergonzado” por la estrategia de estreno que se adoptó para la cinta centrada en Natasha Romanoff. Pero aunque hasta la fecha Feige no ha abordado directamente el tema, un nuevo reporte sostiene que la molestia del ejecutivo habría pasado por el tipo de estreno que Black Widow representaba para el popular universo cohesionado de Marvel Studios.

En un artículo de The Wall Street Journal enfocado en las repercusiones de la demanda de Johansson se vuelve a plantear que Feige no estaba convencido de estrenar a Black Widow en Disney Plus con Premiere Access en paralelo a su debut en cines. Todo porque, además de afectar a la propuesta que ya se estaba ideando con las series para el streaming, dicho lanzamiento marcaría un precedente para una de las primeras películas del MCU encabezada por una mujer.

“Poner Black Widow en Disney generaba un conflicto con el enfoque escalonado del Sr. Feige: crear programas de televisión que complementan las películas en la pantalla grande”, dice el reporte de The Wall Street Journal. “Se resistió a los planes para el lanzamiento simultáneo de la película, en parte porque no le gustaba la idea de que una de las pocas películas de Marvel impulsadas por mujeres descendieran al servicio de streaming en casa, dijeron personas familiarizadas con su pensamiento”.

Hasta la fecha Marvel Studios ha estrenado solo un puñado de películas encabezadas por mujeres que incluyen a Capitana Marvel, Ant-Man and The Wasp y Black Widow, por lo que ciertamente se puede entender a lo que estaba apuntando Feige.

Pero en última instancia esa idea de lanzar a Black Widow solo en cines no prosperó y la cinta debutó simultáneamente en la pantalla grande y Disney Plus con Premiere Access dando pie a la demanda de Johansson e incluso, según reveló el mismo reporte, dio pie a tensiones que habrían frenado las conversaciones para un eventual regreso de Joe y Anthony Russo a la dirección de una nueva película de Marvel Studios.