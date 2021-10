Kevin Feige no quiere que los rumores lleven a una decepción ante la verdadera propuesta de Spider-Man: No Way Home

Hasta la fecha solo se ha revelado un adelanto y menos de una decena de fotos promocionales de Spider-Man: No Way Home. De hecho, aunque ya estamos apunto de finalizar octubre, Sony todavía no presenta un póster para la próxima película del arácnido.

En ese sentido, aunque la campaña promocional de Spider-Man: No Way Home probablemente se desatará en las próximas semanas, resulta evidente que gran parte del entusiasmo y la expectación en torno a la película han sido impulsados por los rumores y teorías sobre su trama. Después de todo, los rumores no solo han planteado que la secuela de Spider-Man: Far From Home traerá de regreso a Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Spider-Man, sino que también apuntan al retorno del Green Goblin de Willem Dafoe e incluso una aparición de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil.

Pero como por ahora nada de eso está confirmado y cada día son más personas las que creen que esos rumores solo serían la punta del iceberg de la película, el presidente de Marvel Studios decidió realizar una especie de llamado a la cordura.

Así, en el marco de una entrevista con Empire (vía Comicbook), Kevin Feige abordó la impresionante cantidad de rumores en torno a Spider-Man: No Way Home para tratar de poner un poco de paños fríos en torno a las expectativas sobre la cinta.

“Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos, y muchos de ellos no lo son”, dijo Feige. “El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente esté entusiasmada con la película que obtendrán y no se decepcionen por la película que no recibirán”.

Con todos los rumores y supuestas filtraciones que existen en torno a Spider-Man: No Way Home es bastante probable que algunas especulaciones no se cumplan o que la película se desarrolle de una manera diferente a lo que esperan algunos fanáticos. En ese sentido, parece que lo más importante que dejan las palabras de Feige es que habría que esperar a la próxima película de Spidey como otra entrega de la saga protagonizada por Tom Holland donde, además de retomar la trama de la revelación de la identidad secreta de Peter Parker, veremos a Doctor Strange y Doctor Octopus.

El estreno de Spider-Man: No Way Home está fijado para este 17 de diciembre en Estados Unidos.