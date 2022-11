Kevin Feige respondió a los rumores que vinculan a Ryan Coogler con Avengers: Secret Wars

Esta semana finalmente se concretará el estreno de Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de Marvel Studios dirigida por Ryan Coogler.

Pero como suele pasar con las apuestas del MCU ya hay quienes están pensando en lo próximo de la franquicia de superhéroes de Disney por lo que en una conversación con el portal Variety el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue consultado sobre otras potenciales colaboraciones entre Coogler y el estudio.

Aunque hasta ahora Coogler solo ha dirigido las películas de Black Panther para Marvel Studios, tiempo atrás comenzó a circular un rumor que decía que el director podría comandar Avengers: Secret Wars. Todo mientras también se ha planteado que ya habrían ideas flotando para Black Panther 3.

En ese sentido, Feige comenzó dejado abierta la puerta para una tercera película de Wakanda.

“Vuelvo a lo que dije cuando decidimos hacer ‘Wakanda Forever’ después de perder a Chad. Esta mitología y este elenco y estos personajes merecen continuar y continuarán después de que todos nos hayamos ido, espero, y continuarán para siempre en las películas de la misma manera que lo han hecho en los cómics durante más de 50 años”, dijo Feige antes de añadir que seguir esa saga sin Coogler “no sería la preferencia”.

Pero al ser consultado sobre la sexta película de los Vengadores y Coogler como su potencial director, el presidente de Marvel Studios desestimó los rumores.

“Bueno, me gustaría que Ryan hiciera cualquier cosa en cualquier momento porque es un talento singular y una gran persona con quien pasar años”, señaló Feige. “Pero no, con toda honestidad, no ha habido conversaciones. No hemos hablado con él sobre ‘Secret Wars’”.

Si bien no faltarán las sospechas de que Feige está ocultando algo, Coogler reconoció que la idea de dirigir Avengers: Secret Wars “es loca” y que aunque ama hacer películas ahora su objetivo está en el descanso.

“Estoy en ese lugar donde creo que tengo esta gira de prensa en mí y luego tengo que sentarme y reflexionar. Probablemente llore mucho, porque lo he estado conteniendo. Y luego, a partir de ahí, descifrar lo que sigue”, señaló el director.

Avengers: Secret Wars será escrita por Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) pero recién se estrenará en 2026 y antes de eso la siguiente películas de los Vengadores, Avengers: The Kang Dynasty será dirigida por Destin Daniel Cretton para un estreno en mayo de 2025.